No, non è vero che Klaus Schwab ha detto che moriranno 4 miliardi di “mangiatori inutili”

La fake news per cui Klaus Schwab ha detto che moriranno 4 miliardi di “mangiatori inutili” ha, almeno in Italia, una strana genesi, o meglio rigenerazione.

Diffusissima all’estero, è tornata da noi come “reazione” alla scoperta della fake del CEO di Pfizer. Un meccanismo molto diffuso nel mondo delle informazioni non verificate.

“Sì, è vero che Bourla non ha mai detti che ucciderà il 50% degli abitanti, però siccome Klaus Schwab ha detto una cosa simile allora ho ragione lo stesso”.

Problema: non lo ha detto. Gli estratti apparsi sui social come risposta al debunking della bufala del CEO di Pfizer contengono una falsa attribuzione

In realtà un libro del genere esiste, ma Klaus Schwab non lo ha mai scritto.

Come evidenziato dai colleghi di Reuters Fact Check, compare invece nel libro “La Gerarchia dei Cospiratori: La storia del Comitato dei 300” di tale John Coleman.

Libro che parla di una teoria alternativa secondo cui esisterebbe una “Cospirazione dei 300”, una Elite Occulta di Poteri Forti asseritamente responsabili di diverse atrocità e col progetto segreto di dimezzare la popolazione mondiale.

Probabilmente la teoria alla base della Cospirazione dei 300 ha ispirato il montaggio video che vede Bourla come vittima: ma per quello che attiene questa indagine, né Bourla né Schwab hanno mai anche solo preso in considerazione l’idea della depopolazione mondiale.

Tale teoria è tra le molteplici confluita nella cospirazione del “Grande Reset”, vera e propria “Fiaba Nera del Complotto” riaccesa dall’idea di Klaus Schwab che l’economia sia stata fortemente danneggiata dalla Pandemia (e la guerra in corso di certo non le fa bene) e bisogni rimediare.

Teoria che per i complottisti ha resuscitato un codazzo di teorie risalenti a decenni prima per cui una cabala di personaggi misteriosi, pedofili apparsi nella bufala del Pizzagate e altri sordidi individui siano pronti a creare un “Nuovo Ordine Mondiale” dittatoriale e senz’anima.

La cui risposta è giocare di anticipo e creare un Nuovo Ordine Mondiale dittatoriale e senz’anima, ma con capo Trump o (adesso) Putin cui inginocchiarsi perché difenda i suoi seguaci da quello di prima.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.