La NATO causa le alluvioni nelle Marche con le scie chimiche, ovvio

La NATO causa le alluvioni nelle Marche con le scie chimiche: questa la bizzarra teoria che unisce le Scie Chimiche alle fake news contro la NATO e l’Europa.

Nella ricostruzione che ci è stata indicata, per motivi ignoti la NATO avrebbe mandato il giorno 13 settembre un aereo a spargere scie chimiche per la pioggia nelle Marche.

Siamo ad un incrocio di fake news da eclissare la teoria per cui Putin intenda invadere l’Ucraina per sottomettere la NATO e liberare il mondo dai Poteri Poteri e dalla Pandemia.

Nasce tutto dall’osservazione di un volo su Flightradar, alla sezione Playback

Effettivamente risulta anche a noi un volo, ma le date e le modalità semplicemente non corrispondono.

L’alluvione definita spesso con l’improprio termine giornalistico “bomba d’acqua” risulta infatti aver colpito giovedì 15, come da articolo col quale abbiamo coperto l’evento.

All’epoca rintuzzammo le attenzioni dei negazionisti del clima pronti a cercare improbabili spiegazioni alternative ai problemi causati da una “pseudotropicalizzazione” del clima dove gli eventi avversi si susseguono a causa del mutamento climatico con tempistiche e imprevedibilità diverse dal passato.

Ci torna toccare sul tema perché sono tornate nel tema le “scie chimiche”.

La NATO causa le alluvioni nelle Marche con le scie chimiche: il ritorno del complotto

Scie chimiche peraltro tardive: e come per ogni volta che abbiamo affrontato la teoria del complotto delle scie chimiche, ci tocca rilevare come le “chemtrails” dovrebbero essere un fenomeno occulto e pilotato dai poteri forti, e invece sembrerebbe essere così palese che basta scaricare un’app per cellulare per renderle palesi.

Dall’esame di stazione di partenza e arrivo, e il tipo di aereo usato, possiamo chiaramente identificare un volo di circa sei ore per mezzo di un Boeing E-3A Sentry partito dalla stazione di Geileinkirchen verso la stazione di Konya.

Un volo AWACS, descritto ad esempio in questo articolo di Gennaio 2022, relativo al sistema di sorveglianza e precauzione aerea del Patto Atlantico.

Ovviamente basato sul sorvolo dei territori del Patto Atlantico con Boeing muniti di radar Doppler.

Equipaggiamento del tutto inadatto alla bizzarra teoria delle scie chimiche, ma del tutto adatto a mantenere una attività di sorveglianza dello spazio aereo.

