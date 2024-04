I novax credono al “reclutamento forzato zero dosi”, ma è il solito Televideo Fake, ovvero una app di cui ci siamo più volte occupati e che gli antivaccinisti in Rete avevano già scoperto anni fa.

Se errare è umano, perseverare è di certo diabolico, come questo è il caso.

Parliamo ancora dell’app Teletext Fake, un tempo presente direttamente sullo store online di Google ufficiale, adesso confinata a repository non ufficiali ma ancora facilmente scaricabile.

I frutti delll’app Teletext Fake sono facilmente riconoscibili: l’app consente di modificare il numero della pagina, ma non n’è un’opzione evidente. Il bufalaro ha lasciato il numero 100, solitamente dedicato all’indice e lasciato il contrassegno “Viaggiare sicuri 660” redatto con un font difforme da quello usato dal Televideo.

Come abbiamo visto i novax amano pasticciare con le app Televideo: per un certo pubblico anziano, ovvero per un pubblico poco avvezzo alla verifica, il Televideo assurge ad oracolo di verità, e una pagina falsa del Televideo a garanzia di certezza.

Abbiamo già visto del resto su pagine amiche come Adotta anche tu un analfabeta funzionale la teoria tipica degli antivaccinisti per cui i governi farebbero a gara a reclutare “soldati novax” per la loro presunta supremazia fisica.

Una assurda fantasia di potere pari solo al momento nella storia in cui i novax si inventarono collettivamente e non enza un certo maschilismo tossico la bufala per cui le donne di tutto il mondo sarebbero state attratte dal loro “sangue puro” e “sperma novax” accorrendo vogliose al coito: evento che non si è mai verificato nella storia umana.

La menzione del “fronte russo” non è casuale: le intersezioni tra la comunità militante novax e la comunità filorussa, con gruppo di antivaccinisti duri e puri scavallati verso il Putinismo più accanito è ormai dato esaminato dagli addetti ai lavori.

