Novax e Putin contro la Pandemia e gli Ucraini: se pensate questa sia una follia, in parte lo è. In buona parte.

Ma è una follia a cui la gente crede davvero.

Un’eretica unione dei famigerati “canali Telegram novax” e della propaganda Pro-Cremlino, fomentata dalle emittenti proCremlino e da improbabili “fact checker del Cremlino” che non solo non applicano alcuna regola del Fact Checking, ma non hanno neppure il pudore di esistere, essendo fake essi stessi.

La “nuova” teoria, che tanto nuova non è, vede Putin diventare un succedaneo del Donald Trump in Salsa QAnon capo della nuova rivolta contro i Poteri Forti.

E mette sul piatto un Asse di Ferro di Novax e Putin contro la Pandemia e gli Ucraini.

Infatti la teoria, anzi delirio denunciato dagli 007, vede gli Ucraini colpevoli di creare virus letali e Pandemie guidate nei loro laboratori segreti in nome della NATO.

Ucraini che, ricordiamo, secondo l’improbabile ricostruzione del Cremlino sono un popolo di nazisti ebrei omosessuali e terroristi inviati dalla NATO per nazificare e omosessualizzare i Russi privandoli dei loro costumi forti e virili, della loro identità e dell’accesso al Paradiso.

Paradiso cui, ovviamente, accederanno tutti i bravi russi disposti a bruciare nel fuoco di una guerra nucleare giurando fedeltà al Cremlino.

Il crossover definitivo: Novax e Putin contro la Pandemia e gli Ucraini

La teoria si nutre di presunti “documenti ucraini segreti” che riesumano l’eterna teoria dei Biolaboratori NATO.

Ovvero il fatto che in alcuni posti, come l’Acciaieria Azovstal, vi siano dei laboratori segreti della NATO dove vengono sviluppate malattie mortali per spazzare via l’umanità.

Non è un caso il paragone con le teorie QAnoniste: una imprevista ed imprevedibile alleanza USA-ex URSS ha portato tali teorie ad arrivare nei gruppi novax per il tramite dei gruppi dei QAnon rimasti dopo il tonfo Trumpiano.

Ovviamente, i documenti di cui si parla impattano con le idiosincrasie tipiche delle fake news: i “piani dell’acciaieria con laboratorio segreto”, abbiamo già visto, provengono da un gioco da tavolo.

Gioco dove, ironicamente, gli ultimi avamposti di umanità si radunano in un laboratorio segreto sotto un’acciaieria per difendersi da alieni invasori, rapaci razziatori inclini alla devastazione, al furto ed alla violenza.

Anche la teoria dei biolaboratori NATO è stata più volte smentita, esistente solamente in canali Telegram, post rimossi e fonti del complottismo.

Sostanzialmente il disegno finale di queste bufale è la grottesca demonizzazione degli Ucraini che passa da tutti i segnalini delle passate discriminazioni.

Novax e Putin contro la Pandemia e gli Ucraini significa aggiungere alle accuse di ebraismo, terrorismo, nazismo, fascismo e omosessualità anche quella di untori.

Storicamente, un brutto segnale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.