L’Europa annuncia: ban per Sputnik e RT (ex Russia Today), blocco dello SWIFT, sanzioni in Bielorussia

Ban per Sputnik e RT (ex Russia Today): questo l’annuncio di Ursula Von Der Leyen, all’indomani delle nervose minacce nucleari del Presidente Russo Vladimir Putin.

“Metteremo al bando la macchina mediatica del Cremlino nell’Unione Europea. Russia Today, di proprietà statale, Sputnik e le loro consociate non potranno più spargere menzogne per giustificare la guerra di Putin” ha dichiarato Ursula Von Der Leyen, presidente dell’Unione Europea.

“Sono in sviluppo strumenti per bandire la loro influenza tossica e nociva sulla disinformazione in Europa”.

Ha annunciato assieme alle sanzioni già stabilite, al blocco del sorvolo dello spazio aereo europeo da parte da ogni singolo aereo russo, compresi ed espressamente elencati i jet degli oligarchi e l’estensione delle sanzioni Russe alla Bielorussia.



L’Ucraina riceverà il supporto economico dell’Unione Europea per difendersi da quella che è stata definita una guerra di aggressione.

L’unione Europea non è l’unica ad avere il ban per Sputnik ed RT nel mirino: Google ha già provveduto a demonetizzare i loro canali online ed impedire l’accesso a promozioni, contenuti sponsorizzati e altri strumenti per aumentare la viralità e la visualizzazione dei canali.

Sanzione questa che solitamente si applica ai canali che violano i termini di servizio o trasmettono contenuti nocivi e dannosi. Altresì tali video non saranno più disponibili in Ucraina, unitamente all’app proprietaria per l’accesso su Google Play.

