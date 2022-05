La CNN denuncia: Invasori Russi portano via trattori John Deere, fregati dall’antifurto

Invasori Russi portano via trattori John Deere e vengono fregati dall’antifurto. Questa l’ennesima segnalazione riguardo ai tentativi, spesso grotteschi in più di un senso, degli invasori Russi di arrotondare facendo terra di razzia e bottino dell’Ucraina invasa.

Abbiamo già assistito ai tentativi di soldati russi di ottenere nuovi documenti per berline portate via come “bottino di guerra” agli Ucraini, lussi probabilmente ritenuti inarrivabili in madrepadria.

Come anche file in posta per spedire elettrodomestici e altri oggetti del desiderio. Sembra essere tornati con la mente alle saghe norrene, con i carri con la Z che sostituiscono i Drakkar vichinghi pieni di invasori e pirati devoti al tentativo di tornare a casa con ricchi bottini e talora segnalazioni di stupri e violenze.

Questa volta, complice la moderna tecnologia, non è andata così bene.

Invasori Russi portano via trattori John Deere: fregati dall’antifurto

La storia è stata ricevuta dalla CNN: mezzi con la Z simbolo della “guerra/operazione speciale/denazificazione/quel che è” sono stati avvistati portare via trattori John Deere per un valore di cinque milioni di dollari.

Ignorando due fattori fondamentali: i trattori John Deere sono tutti muniti di antifurto satellitare in grado di seguire le loro mosse, di difficile disabilitazione.

E tale antifurto consente la disabilitazione in remoto dei mezzi.

Cosa assai utile per scongiurare un furto (il ladro resterebbe infatti bloccato con un mezzo invendibile), per evitare morosità (un acquirente moroso non potrebbe rifiutarsi di restituire il mezzo, che diventerebbe inutilizzabile) e, in questo caso, per deprezzare istantaneamente il bottino di guerra.

Bottino ora bloccato secondo le ultime rilevazioni satellitari in Cecenia, dove agli improbabili razziatori non resterà che cercare di vendere il loro prezioso bottino di guerra come pezzi di ricambio, quindi ampiamente deprezzato.

La fame sta diventando purtroppo un’arma in Ucraina: mezzi agricoli ed anche grano ed alimenti diventano spesso strumento di appropriazione per l’esercito Russo, per fame o desiderio, condannando però il popolo Ucraino alla fame oltre che alla guerra.

