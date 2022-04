Il ritorno della bufala dello sperma novax

La bufala dello sperma novax è una delle più tristi e comuni nella comunità antivaccinista. Una sorta di perversa fantasia di potere sessuale che vede i novax descriversi come un grottesco incrocio tra la “Razza Padrona” del Ventennio geneticamente superiore ed adatta alla riproduzione e una fantasia escapista-sessuale da adolescente eccitato.

In questo caso la fake news riparte da iFunny, un aggregatore di immagini buffe, arrivata in traduzione da noi

Va precisato ulteriormente che iFunny è una imageboard, raccolta di immagini, devota al meme ed al buffo. Praticamente tipo Lercio.it.

Notizie relative ai prezzi dello sperma ed al carisma sessuale dei novax sono apparse su simili siti parodia come “The Sodom Sun”, un portale descritto come nato ai tempi della Bibbia e dell’Antico Testamento che ha fatto voto di divulgare notizie grottesche e ridanciane per essere stato salvato dalla distruzione delle città Bibliche di Sodoma e Gomorra.

La prima apparizione “seria” risale a Novembre 2021, su un tweet rimosso in quanto l’account è stato sospeso, tra le cui risposte compare la fantasia di potere dei novax come “Sangue Puro”.

Fantasia abbiamo visto in passato incarnata in forme più bizzarre: nonostante l’intera comunità scientifica si sia scagliata contro l’assurda teoria per cui i vaccini causerebbero sterilità e modificherebbero il DNA rendendo i vaccinati una “razza inferiore” rispetto ai “Sangue Puro”, i novax insistono nel creare addirittura una “banca del seme alternativa” dal valore di valuta.

E non solo: una derivazione altrettanto grottesca della teoria vede i novax ostacolare attivamente la campagna di donazione del sangue diffondendo fake news sulla qualità del “sangue novax”, proponendo come “minaccia” il rifiuto di donare sangue finché non gli sarà concesso tutto quello che vogliono, dalla revoca del Green Pass alla fine immediata delle restrizioni pandemiche.

Tutto questo letteralmente basato su una fantasia adolescenziale come quella dello sperma novax.

