Prova TV e cartellino rosso per Douglas Luiz: nuovi riscontri sembrano dire il contrario

Stanno girando numerose voci, in queste ore, in merito al possibile utilizzo della prova TV per il mancato cartellino rosso a Douglas Luiz, alla luce di quanto avvenuto nei minuti finali della sfida tra Juventus e Lazio. In realtà, nuovi riscontri sembrano dire il contrario, nel senso che il colpo del centrocampista brasiliano a Patric andava sicuramente sanzionato, con conseguente calcio di punizione a favore degli ospiti, ma il discorso diventa molto più complesso nel momento in cui viene richiesta l’espulsione del calciatore.

Cosa dice il regolamento su prova TV e cartellino rosso per Douglas Luiz: occhio alle immagini trapelate

Dunque, dopo aver analizzato il caso Pogba in settimana, smentendo alcune voci riguardanti il possibile reintegro in squadra con un approfondimento specifico, bisogna concentrarsi su altri dettagli stamane. La voce del giorno, come accennato, si concentra sulla potenziale prova TV con conseguente mancato cartellino rosso per Douglas Luiz. Tuttavia, al netto del fatto che le immagini fornite da Sky e DAZN non riescano a chiarire alcuni aspetti specifici del contatto, occorre concentrarsi anche su nuovi riscontri che, a conti fatti, sembrano dire il contrario oggi.

Per farvela breve, alcuni video trapelati in rete solo nella mattinata di domenica evidenziano come l’ex Aston Villa abbia colpito con una gomitata di intensità non così significativa il suo avversario nella schiena. Intervento ovviamente irregolare, ma non sembrano esserci i presupposti né per il richiamo al VAR dell’arbitro, affinché potesse essere sanzionato con un cartellino rosso, né per il ricorso alla prova TV nei prossimi giorni.

Ci sono analogie con il contatto tra Bastoni e Duda dello scorso anno, visto che anche in quella circostanza l’arbitro lasciò andare, senza essere richiamato al monitor. In realtà, l’AIA in quel frangente avrebbe preferito l’utilizzo del VAR, ma non per dare un cartellino rosso al difensore interista, quanto per annullare il successivo gol di Frattesi contro il Verona. Il caso di Douglas Luiz avrebbe potuto portare al più ad un giallo.

