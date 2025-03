No, non negano il risarcimento dell’assicurazione perché il vaccino era un «farmaco sperimentale»

Si tratta di una bufala “riciclata”

Questa narrativa è completamente falsa. La prima volta che è apparsa risale al 2021, con un post su Instagram poi rimosso. In origine non si parlava nemmeno della Francia, il che fa capire come questa bufala sia stata riciclata più volte cambiando i dettagli per adattarla al momento. La realtà invece è molto diversa. Il portavoce dell’American Council of Life Insurers (ACLI) e della Canadian Life and Health Insurance Association ha chiarito in un’intervista a LeadStories che la vaccinazione contro il Covid-19 non ha alcun impatto sui pagamenti delle polizze vita. Insomma, chi si è vaccinato non ha firmato nessuna “condanna a morte” assicurativa, come invece vogliono far credere certe narrazioni complottiste.

Ribadiamo ancora una volta che il vaccino anti-covid19 non è un farmaco sperimentale