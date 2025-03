Ci segnalano i nostri contatti un’immagine pubblicata su TikTok del VicePresidente USA JD Vance con una maglietta con la Falce e il Martello e la doppia didascalia “Il Vicepresdidente degli Stati Uniti JD Vance nella sua giovinezza” e “JD Vance era un duro da giovane, se capisci cosa intendo”

Entrambe scritte in cirillico per manifestare una presunta vicinanza del VicePresidente USA ai valori della Russia Comunista.

In realtà sarebbe ben strano avere un comunista accanto a personaggi vestiti con le magliette dell’nWo, gruppo di Wrestler noti per aver partecipato alla svolta “heel” di Hulk Hogan, ovvero pronti a interpretare il ruolo di personaggi arroganti e crudeli, con la “finzione narrativa” di Hogan stanco di essere stato un “bravo ragazzo” per anni e aver perso comunque l’amore del pubblico alla ricerca di nuovi idoli per decidere di diventare cinico, cattivo e amaro e riversare la sua rabbia sul ring.

Anche quello di Vance è un costume da wrestler: il wrestler Nikolai Volkoff.

Questa foto non ritrae Vance comunista, ma Vance vestito da Wrestler

Nikolai Volkoff, al secolo Josip Peruzović era infatti un americano di origini croate, uno dei più rinomati “heel” (come si è visto i wrestler “cattivi”, opposti ai “face” beniamini del pubblico) della storia della Rock ‘n’ Wrestling Era, ovvero il “grande wrestling degli anni ’80”, quando la disciplina era adorata da grandi e piccini così tanto da avere cartoni animati ed action figure dedicate ai più grandi wrestler dell’epoca.

Peruzović aveva inventato il personaggio di Nikolai Volkoff, parodia vivente dell’incubo della Guerra Fredda, vestito con sgargianti simboli sovietici, un marcato accento russo e sempre in coppia con Hossein Khosrow Ali Vaziri, noto col nome di battaglia di The Iron Sheik, vestito questi come un arabo stereotipato ed entrambi pronti a combattere i “face” (come l’Hulk Hogan dell’epoca) americani per cercare di vincere la Guerra Fredda.

Nel resto della sua carriera Peruzović interruppe la partnership con The Iron Sheik per unirsi all’altro “finto russo” James Kirk Harrell, noto con il ring name Boris Zhukov e creare il gruppo dei “Bolscevichi”.

Chiuse la sua carriera dopo la guerra Fredda diventando un “face”, un “beniamino”, inventando la narrazione per cui si era pentito della sua “malvagità comunista” ed aveva deciso di abbracciare i valori dell’Occidente Democratico combattendo Sheik, Zhukov e gli altri comunisti per la gloria degli USA, per poi diventare la macchietta del “wrestler factotum” schiacciato dal capitalista di turno e costretto a partecipare alle sfide che tutti rifiutano.

Nel periodo in cui JD Vance, ora quarantenne, era un ragazzo, Volkoff era all’apice della sua fama, e nel citato cartone animato “Hulk Hogan’s Rock and Wrestling” il duo Volkoff/Sheik erano raffigurati come sciocchi bruti agli ordini di Roddy Piper (altro famossimo heel) intenti a combattere i “beniamini” agli ordini del saggio Hulk Hogan, peraltro dando a Volkoff un bizzarro tic verbale per cui egli apostrofava tutti gli altri personaggi in scena, amici e nemici, col titolo di “Compagno” pronunciato con un vistoso quanto esasperato accento russo.

Vance si è quindi vestito come uno dei personaggi della sua infanzia televisiva, apparso nel wrestling e nei cartoni animati.

