Reintegro di Pogba alla Juventus, poi rottura con la dirigenza: facciamo chiarezza

Sono giornate caldissime quelle che stiamo vivendo con Pogba, visto che dopo la riduzione a sorpresa della sua squalifica in tanti sono stati spiazzati dalla decisione che potrebbe ridare slancio alla carriera dell’ex Manchester United. Una situazione nella quale qualsiasi decisione potrebbe rivelarsi rischiosa per il suo club, al punto che la Juventus ancora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Ecco perché occorre andarci coi piedi di piombo sulla vicenda.

Possibile reintegro di Pogba alla Juventus, poi rottura con la dirigenza: necessario fare chiarezza

Nello specifico, di recente hanno preso piede addirittura rumors riguardanti la possibile formazione schierata da Thiago Motta una volta reintegrato lo stesso Pogba. Ne abbiamo parlato con un altro pezzo, ma la storia appare più complessa e complicata. Come sempre avviene in circostanze simili, registriamo titoli acchiappaclick, che alimentano non poca disinformazione sull’argomento. Ecco perché occorrono alcuni chiarimenti ai tifosi della Juventus e a tutti gli appassionati di calcio.

Come sempre, la verità sta nel mezzo, in riferimento a chi ritiene che Pogba sia stato reintegrato e chi, al contrario, spinge contenuti sui social che lasciano intravedere una sorta di rottura tra le parti. Di sicuro qualche motivo di tensione deve esserci stato, perché diverse testate autorevoli riportano la notizia che la recente intervista rilasciata dal centrocampista francese non fosse stata preventivamente approvata dalla Juventus. La stessa in cui il diretto interessato si è detto disposto a tutto per di restare a Torino, tagliandosi in modo considerevele lo stipendio.

Allo stato attuale, è sbagliato parlare sia di reintegro di Pogba, sia di decisione per lui negativa già presa dalla Juventus. Al netto di qualche malumore per uscite pubbliche, Giuntoli ancora non ha comunicato nulla allo staff che segue il calciatore. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi della vicenda.

