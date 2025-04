L’iconcina Meta AI di Whatsapp è lì per restare: io cosa posso fare?

L’iconcina Meta AI di Whatsapp è lì per restare, ed è diventata suo malgrado oggetto di un trend di ricerca alquanto peculiare: quello di chi vista la novità cerca di liberarsene.

Vuoi per i timori sulle AI, vuoi perché semplicemente occupa spazio, tra i trend legati alla chiave di ricerca “meta AI” sui principali motori di ricerca oggi fa da mattatore “disattivare meta ai” e le principali testate online riportano la domanda.

Il risultato? Al momento vi tocca tenere l’icona: basterà non usarla.

Quindi, potete rimuovere l’icona? Assolutamente no.

Quello che potete fare è, come ogni chat, deselezionarne le notifiche, evitare accuratamente di interagire o usarne i servizi, fare finta che non ci sia ma sapendo che c’è.

Per molti, basta la presenza del cerchietto a palesare problemi di privacy (ma del resto, avete scelto di usare Whatsapp, quindi fate già parte di coloro che dovrebbero chiedersi perché la messaggistica è gratis e chi è il prodotto quando nessuno paga), dichiarare di essere di fronte ad una user experience rovinata per sempre da un piccolo cerchietto blu e tutte le possibili lamenele emerse in questi giorni.

Ma Meta AI è qui per restare: anche se ignorato, anche se silenziato.

La compagnia conferma nei suoi interventi quanto ribadito dal disclaimer, escludendo quindi che il nuovo ospite scartabelli nei vostri messaggi: vorrete comunque leggere termini e condizioni prima di usarlo. È una buona forma mentis.

