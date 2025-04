Ci segnalano i nostri contatti la solita “notizia curiosa” legata ad un soggetto multato perché aveva lasciato i finestrini aperti, ovviamente diffusa sui social come l’ennesima notizia del filone degli “assurdi balzelli del codice della strada”.

In realtà non ci sarebbe neppure bisogno di dare una vasta copertura mediatica alla notizia: non merita tanti click, e in verità non andrebbe fomenato il click sulla stessa.

La legge è completamente dalla parte dell’agente verbalizzatore.

Multato perché aveva lasciato i finestrini aperti: tanto rumore per nulla

Partiamo dalle basi normative: l’articolo 158 del Codice della Strada, rubricato non a caso “Divieto di fermata e di sosta dei veicoli”, che al comma quarto dichiara

Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

L’articolo disciplina tutte le violazioni del divieto di sosta, tra le quali la sosta senza le cautele atte ad evitare incidenti.

Assai impropriamente ci si è concentrati sulla “istigazione al furto”, ma più correttamente pensiamo ai casi concreti descritti dal comma.

Lascio la mia auto, parcheggiata in piano ma senza il freno a mano. In piano l’auto resta ferma, ma un piccolo colpo la fa partire contro l’auto parcheggiata di fianco danneggiandola. Di chi è la colpa?

Lascio l’auto, come nel caso di specie, coi finestrini completamente abbassati rendendo particolarmente agevole a chiunque tentare il furto. Magari è semplicemente un ragazzino strafatto che vuole divertirsi un po’ con una bella macchina, o un malintenzionato che cerca un’auto per fare dei furtarelli. Il ladro investe qualcuno: la catena della colpa risale a chi ha di fatto lasciato un veicolo in modo inidoneo ad impedirne l’uso?

Le automobili sono ritenuti universalmente e legalmente oggetti che portano con loro una fonte di pericolo: non a caso l’automobilista deve assicurare il proprio mezzo.

Finestrini, antifurti, serrature, non sono vezzi o orpelli: quindi un’auto parcheggiata senza le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo è da considerarsi incorrettamente parcheggiata.

Come un’auto in divieto di sosta, dinanzi ad uno scivolo per disabili, dinanzi ad un passo carraio, che blocca altre automobili impedendo loro di immettersi in strada ed altre aberrazioni.

