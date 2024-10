Teorie sulla formazione della Juventus con Pogba a spingere il rush finale di Thiago Motta

Inevitabile la curiosità sulla formazione della Juventus da parte dei tifosi bianconeri, ma anche degli appassionati di calcio più in generale, alla luce dell’annuncio giunto nella giornata di venerdì su Pogba in merito alla riduzione della squalifica per il centrocampista francese. A sorpresa, infatti, il campione del mondo 2018 potrà tornare in campo a partire dal mese di marzo, ma soprattutto a gennaio avrà la possibilità di allenarsi con il resto della squadra. Due mesi per mettersi “in pari” e dare un contributo alla causa della Vecchia Signora.

Unica possibilità sulla formazione della Juventus con Pogba a sostegno di Thiago Motta

Difficilmente ci saranno sconvolgimenti durante la sessione invernale di calciomercato, come abbiamo evidenziato nella giornata di ieri tramite altro articolo per rispondere ai rumors inarrestabili che si sono diffusi soprattutto sui social in seguito al gravissimo infortunio occorso a Bremer. Lo sfortunato episodio di Lipsia, in Champions League, potrebbe essere in qualche modo attutito anche dal clamoroso impatto avuto da Kalulu nella sua esperienza in maglia bianconera durante le ultime settimane.

In un contesto del genere, dunque, porsi delle domande sulla formazione della Juventus una volta tornato Pogba è assolutamente legittimo. Difficilmente Thiago Motta cambierà il suo sistema di gioco, con un consolidato 4-2-3-1 che potrebbe ben sostenere le caratteristiche dello stesso Pogba. Dunque, davanti a Di Gregorio potrebbe essere confermata la coppia centrale con Gatti e Kalulu, mentre a sinistra appare intoccabile Cambiaso. A destra, si alterneranno la freschezza di Savona e la sempre utile esperienza di Danilo.

A centrocampo, Pogba potrebbe alternarsi a McKennie e Thuram, facendo coppia con il metodista. Fagioli e Locatelli, a tal proposito, ormai se la giocano alla pari. A chiudere il discorso, la linea dei fantasisti, con Yildiz a sinistra, Koopmeiners al centro e l’alternanza tra Nico Gonzalez e Conceicao a destra. Intoccabile, a prescindere dalle mosse di Giuntoli a gennaio, la formazione della Juventus con Vlahovic in attacco.

