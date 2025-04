Ci segnalano i nostri contatti un bizzarro scherzo, quello del segreto per usare il telecomando senza batterie. Si tratta di quel genere di burla che definimmo in passato “griefing”, rubando una parola al gergo videoludico che descrive coloro che traggono piacere non dal divertimento, ma dal togliere divertimento agli altri.

Il meme ritrae infatti un telecomando diventato “eterno” sostituendo le batterie con un filo che cortocircuita positivo e negativo: ovviamente senza energia non accadrà niente.

La traccia audio è una voce che ripete la parola “tecnologìa!” allo sfinimento: si tratta di un meme ormai stra-abusato.

Il segreto per usare il telecomando senza batterie è uno scherzo (con meme avariato)

Il messaggio si basa dicevamo sul griefing: suggerimenti il cui scopo non è aiutare, ma spingere l’utente finale ad atteggiamenti ridicoli quando non pericolosi, come nel caso dei post che consigliavano di raccogliere le deiezioni dei propri cani in contenitori per alimenti trasparenti e portarle in comune per chiedere bonus economici, mutilare caricabatterie costosi per farli diventare “wireless” o gettare ghiaccio e acqua fredda nell’olio bollente per migliorare le patatine (causando schizzi di olio rovente e rischio incendi).

Il tutto, assistito dal meme “Tecnologìa”, che raffigura una variante dei DIY Fails (accrocchi di dubbio funzionamento) “ispirati” al breve video di due personaggi vestiti da arabi stereotipati, secondo il pregiudizio xenofobo assai diffuso dell’arabo come un beduino rozzo e ignorante eternamente bloccato in un’era primitiva e incolta dominata dalla superstizione bigotta, che si meravigliano davanti all’esistenza di un “moderno” sedile regolabile in un’autovettura di fascia medio-altra ripetendo “Tecnologìa” con voce stentorea.

La traccia audio viene usata quindi in una serie di immagini che raffigurano bizzarri accrocchi, da alzacristalli elettrici rotti col motorino sostituito da una cintura di sicurezza legata alla base del vetro per sollevarlo a strattoni fino a rubinetti malandati con attaccato in cima un tappo di bottiglia nel tentativo di trattenere l’acqua.

Si tratta, appunto di memes nati per deridere presunte “soluzioni tecniche” che di tecnologico nulla hanno.

