Il Barbero da sogno sull’Ucraina è un prodotto dell’AI: parliamo del video pubbblicato su X , contenente un discorso (invero storicamente un po’ traballante) che paragona la guerra tra Russia ed Ucraina ad un ipotetico scontro tra Italia e Austria.

Il video, come confessato dallo stesso account che l’ha pubblicato, facente capo al giornalista Luca Bottura su X, è un prodotto dell’intelligenza artificiale, cosa indicata solo da una card a fine dello stesso.

Per gli addetti i segni ci sono tutti: le apparizioni di Barbero nel video hanno un voce stranamente metallica e priva di emozioni, e la bocca è sfocata e spesso si muove con smorfie innaturali.

Questo è il tipico segno della AI generativa che non solo ricostruisce voci verosimili, ma cerca di creare un labiale coerente, anche se con risultati imperfetti.

Il video, se vogliamo badare all’effetto e noi ai “motivi” è tematicamente e tecnicamente affine ai vari video di “Ezio Greggio che vende Bitcoin”: ovvero video dove un famoso ridoppiato e modificato diventa prestanome di idee altrui.

L’account X che ha pubblicato il video rivendica ancora adesso il diritto di satira come base della creazione.

Ma le sbavature restano: mettendo il disclaimer per pochi secondi alla fine del video e non in sovraimpressione su tutto il video, direzione che da più parti si valuta per simili contenuti, quale sarebbe esattamente la differenza tra questo video e gli infiniti “video creati con AI” dalla propaganda filorussa basati sul modificare spezzoni di telegiornali?

