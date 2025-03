No, non è vero che per il nuovo Codice della Strada è vietato trasportare animali in auto

“Noi gli animali ce li mangiamo” – Comunicato del Governo: vietato trasportare qualsasi razza in auto recita un titolo clickbait relativo a qualcosa che non è mai accaduto.

Si tratta anzi di ragebait, una bufala creata a tavolino per suscitare sentimenti di rabbia e indignazione facile che portano a condividere, e il filone delle “immaginarie vessazioni nel nuovo Codice della Strada” è un filone abbastanza ricco perché unisce anche gli sventati del “E io condivido bufale sapendo che lo sono per far cadere governi”.

Bufala che fa seguito ad assurdità come la “patente distrutta per un Brufen” e il “divieto di occhiali da vista”.

E il meccanismo è lo stesso

No, non è vero che per il nuovo Codice della Strada è vietato trasportare animali in auto

La bufala ha sempre la medesima struttura: un titolo ed una serie di primi paragrafi in cui si espone la bufala. In questo caso sparando un virgolettato inventato “del Governo” “Noi gli animali ce li mangiamo”, per poi proseguire parlando di una “comunicazione in quanto tale, fredda come appare: niente animali in auto, qualsiasi sia la razza”.

Il testo poi prosegue con una serie di convoluti giri di parole allo scopo di riempire almeno un paio di pagine, dare l’illusione di un contenuto premium e di valore e, contemporaneamente, ingannare i motori di ricerca spingendoli a ritenere il testo una notizia compatibile con le ricerche e solo nel finale, tirare fuori una nozione che ha una attinenza labile se non inesistente con la fake news.

Ovvero un presunto divieto in Alaska di legare alci al cofano.

Come questo c’entri col Codice della Strada e col “divieto di animali in auto”, ci è ignoto.

