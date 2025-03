Ci segnalano i nostri contatti un video che presenta minorenni rapiti per scopi nefasti. In realtà il video è reale e la storia dei minori è molto, molto triste, ma non per questo bisogna buttarla in caciara con la teoria del complotto dei “bambini talpa”.

Non si tratta di bambini rubati dai “poteri forti” per avviarli a circoli di prostituzione o mangiarli in rituali che conferiscano l’immortalità, ma dell’assai triste caso del minorenne immigrato clandestino non accompagnato, categoria che anche negli USA soffre più volte per la sua condizione.

Questi sono davvero minorenni rapiti per scopi nefasti?

Il minorenne non accompagnnato è colui che, come suggerisce il termine, si ritrova sul suolo Statunitense senza avere genitori o tutori legali. Assieme al parallelo programma per i minori rifugiati non accompagnati, gli stessi vengono inoltrati in strutture di accoglienza o affidati a case famiglia ogni qualvolta non sia possibile trovare parenti.

Sia le amministrazioni Trump e Biden sono statate criticate proprio perché non sempre si è riuscito a garantire ai minori immigrati condizioni sicure e umane, e spesso i guardiani legali vi erano, ma sono stati separati dai minori in quanto formalmente accusati e detenuti per il semplice fatto di essere immigrati clandestini.

E questo crea situazioni assai gravi, ed è giusto segnalarlo.

Quello che non è giusto è tirare fuori teorie del complotto che non aiutano quei bambini, anzi.

