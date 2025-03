No, non è vero che Google Drive offre 50Gb aggiuntivi a 2 euro per “programma fedeltà”

Ci segnalano i nostri contatti delle email secondo cui Google Drive offre 50Gb aggiuntivi a 2 euro per un non meglio precisato “programma fedeltà”. Ovviamente si tratta di un caso di Phishing.

Dove per Phishing intendiamo quel tipo particolare di truffa nella quale il truffatore si finge un soggetto “di cui fidarsi” allo scopo di ottenere i vostri dati personali.

In questo caso i vostri dati relativi a gMail e i dati della carta di credito, che vengono chiesti per “avere la possibilità di vincere 50 Gb aggiuntivi”.

Ovviamente tutto quello che avrete ottenuto è fornire nomi utenti e password ad uno sconosciuto.

Google Drive e Google Mail non hanno “programmi fedeltà”, e hanno dei precisi canali per l’acquisto di spazio aggiuntivo. Non vi manderanno mai mail “a sorteggio” con infimo valore, che peraltro portano a link assai poco trasparenti e non riconducibili a Google.

Cliccarvi comporta arrivare alla solita “landing page” nella quale viene proposto di lasciare nome utente, password ed una carta di credito in corso di validità per ottenere il prodotto scontato.

Ma tutto quello che otterrete è aver dato i vostri dati ad un perfetto sconosciuto, che potrà farci ogni cosa, compreso iscrivervi a servizi a pagamento, impossessarsi della vostra casella di posta, venderne nome utente e password a sconosciuti o semplicemente usare la vostra carta di credito per acquisti imprevisti.

Sarà meglio quindi evitare.

