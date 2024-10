Ci segnalano i nostri contatti un link contenente “l’incredibile scoperta” della tomba di Nieuwegein in Olanda, con tanto di documenti fotografici. La notizia è ovviamente vera, anche se due elementi vanno precisati.

Non è una scoperta recente, quindi per chi conosce la storia è un momento di divulgazione interessante, ma non certo incredibile e sorprendente e, ovviamente, la foto di destra è una ricostruzione virtuale dei miseri resti contenuti nella tomba, rendering di un artista locale effettuato già in sede di esibizione museale di quanto appreso (quindi non un caso di slop, le AI a basso costo usate per creare contenuti sensazionalistici)

La tomba di Nieuwegein in Olanda: facciamo ordine

Nel 2018 a Niewegein in Olanda viene scoperta una sepoltura della cultura Swifterbant, una popolazione subneolotica vissuta tra il 5300 a.C. ed il 3400 a.C.



Solitamente è assai difficile ritrovare i resti di un neonato, ma il terreno argilloso ha consentito una buona preservazione, o quantomeno, di conservare i frammenti ossei della mascella del piccolo e una figura femminile intorno.

Dove “intorno” è il termine giusto.

Le sepolture solite Swifterbant presentano infatti i cadaveri composti con i loro arti paralleli al corpo: un braccio della figura femminile è piegato con la mascella del neonato vicino alla mano.

Questo fa pensare che si tratti di una madre morta di parto sepolta col neonato collocato sul braccio.

Ovviamente effettuare analisi del DNA, che pure sono in programma è reso difficile dall’esiguità dei resti rimasti, e non possiamo essere certi del rapporto di parentela.

Sappiamo che uno scheletro grossomodo intatto di donna è stato trovato con frammenti della mascella di un neonato sul braccio.

La scoperta è non meno interessante di altri reperti trovati in loco, come frammenti di vasellame con del cibo al suo interno. Sappiamo che in quell’insediamento si conservava il cibo e, probabilmente, si praticavano forme di sepoltura con quel sentimento di pietas moderna tipico dell’essere umano contemporaneo.

La sepoltura rientra tra i primi casi di sepoltura di un infante registrati.

