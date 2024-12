Ci risiamo con Favij morto oggi: Lorenzo Ostuni è vivo e vegeto

Ancora una volta, rumors su Favij morto oggi, ma possiamo rassicurare tutti, visto che Lorenzo Ostuni è vivo e vegeto. Pare stiamo vivendo un periodo particolarmente caldo per quanto concerne le fake news, se pensiamo che da alcune ore a questa parte si parli con insistenza del noto youtuber morto in seguito ad un incidente di cui si conoscono pochi dettagli.

Una vicenda singolare, visto che qualcuno tramite i social si diverte ad alimentare allarmi vari e bufale, come quella che di recente ha coinvolto con gli stessi contenuti il rapper Fabri Fibra. Senza troppi giri di parole, voglio dirvi da subito che il ragazzo sia nuovamente vittima di un annuncio falso.

Stavolta parlano di Favij morto in seguito ad un incidente: smentiamo le voci su Lorenzo Ostuni



Una sorta di tormentone, se pensiamo che meno di un mese fa siamo stati costretti ad affrontare la medesima voce. Non si capisce come facciano a prendere piede “non notizie” del genere, anche perché nessuna testata ci è cascata. Questo evidenzia come basti creare un contenuto sui social, magari accompagnando una foto del personaggio famoso di turno ad un messaggio strappalike per aumentarne interazioni e portata. E così il posto acchiappaclick diventa immediatamente “ultim’ora” nella percezione di tanti utenti.

Per fortuna, comunque, l’annuncio su Favij morto a causa di un incidente è una notizia falsa. La speranza è che questa tendenza prima o poi possa finire, magari risalendo a coloro che creano bufale con consapevolezza e con relative azioni legali da parte di coloro che di volta in volta finiscono al centro di queste storie.

Basti pensare alla preoccupazione di parenti e amici che imbattendosi nelle fake news non hanno modo di mettersi immediatamente in contatto con il soggetto citato. Detto questo, per ora non possiamo fare altro che smentire la vicenda di Favij morto, considerando che Lorenzo Ostuni gode sui social di ottima saluta.

