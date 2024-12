Momentanei problemi Alice Mail oggi: non funziona il login di TIM in questi minuti

Registriamo temporanei problemi Alice Mail oggi, considerando che non funziona il login di TIM in questi minuti per gli utenti. Ci sono alcuni problemi Alice Mail che dobbiamo prendere in esame stamane, per tutti coloro che continuano ad utilizzare il servizio di posta elettronica marchiato TIM. Esattamente come avvenuto nei giorni scorsi sul nostro sito, quando abbiamo provato ad analizzare più da vicino le segnalazioni del pubblico, è giusto premettere che non siamo al cospetto di un down.

Riscontrati problemi Alice Mail oggi: in Italia non funziona il login di TIM sabato mattina

Situazione da monitorare come quella che abbiamo trattato in estate con un altro articolo. Fermo restando che appare assai differente rispetto a quella appena citata, quando per giorni è stato praticamente impossibile accedere alla propria casella di posta elettronica. Con tutte le conseguenze del caso per chi aveva bisogno di inviare e ricevere email.

Sostanzialmente, in cosa consistono i problemi Alice Mail venuti a galla oggi 14 dicembre? Se vi state chiedendo cosa non funziona, è bene evidenziare che il login stia andando a buon fine solo a momenti alterni e che, una volta entrati, possa capitare che il sistema vi getti fuori. Oppure, trovare un messaggio di errore nella pagina di login, in linea con la foto ad inizio articolo.

Tutto è monitorabile in tempo reale. Come accennato, non siamo al cospetto di bug bloccanti a lungo termine, a differenza di quanto avvenuto in alcune circostanze nel 2022, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione nel corso dei prossimi giorni.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono comunicazioni ufficiali utili per comprendere come stiano andando le cose, motivo per il quale mancano dei pezzi per avere un quadro più chiaro di tutta la situazione. Staremo a vedere quali valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni, ma soprattutto se l’intervento dei tecnici consentirà di archiviare una volta per tutte la storia.

Del resto, ci sono ancora tanti utenti che in Italia utilizzano il servizio, al punto che i problemi Alice Mail continuano a a creare da sempre forti discussioni sui social tra utenti. Anche a voi non funziona il login oggi?

