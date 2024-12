Il falso post di Burger King in favore di Luigi Mangione “Noi non facciamo la spia”

Ci segnalano i nostri contatti un post X di Burger King in favore di Luigi Mangione, dal contenuto riassumibile in “Noi non facciamo la spia”. Il riferimento è ovviamente all’omicidio di Brian Thompson, CEO dell’ente assicurativo sanitario UnitedHealthcare, il cui attuale imputato è lo studente americano di ascendenze italiane Luigi Mangione.

Secondo il post Burger King avrebbe commentato l’arresto, seguito dalla chiamata al 911 di un dipendente della catena di fast food rivale McDonald’s con un canonico “noi non facciamo la spia”.

Ovviamente è una battuta, un “meme asceso”, uno scherzo preso sul serio.

La rivalità tra i due fast food è un derby tipicamente americano, così forte che per anni Sarah Michelle Gellar, la Buffy televisiva, dopo aver recitato in uno spot per Burger King da bambina, ha avuto paura di essere riconosciuta quando andava da McDonald’s con gli amichetti portando alla leggenda metropolitana dal suo bando permanente dalla catena.

Il post è stato creato con un vecchio e non aggiornato generatore di post: che infatti consdera il post X un “tweet” e le condivisioni “retweet”, terminologia bandita da Elon Musk quando ha dato al social il nome a lui caro di X.

Divertente? Certo, ma uno scherzo.

Scherzo che fa parte del ricco filone di fake news su Luigi Mangione, diventato per alcune frange social una sorta di “eroe popolare”, con una precedente fake news che descrive gli abitanti di New York cantare e ballare in una gioiosa celebrazione delle sue azioni.

