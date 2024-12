Ci segnalano i nostri contatti un video su Instagram legato al caso di cronaca del momento che dovrebbe mostrare americani che festeggiano l’omicidio di Brian Thompson, CEO di una società di sanità privata ucciso da Luigi Mangione, studente di ottima famiglia e ascendenze italomericane diventato giustiziere e killer.

In realtà il video è, come al solito in questi casi, competamente decontestualizzato, e viene usato sia per esprimere sostegno a Mangione che da spunte blu per dimostrare che “woke” e dem sono arrivati al punto di sostenere un killer fautore della giustizia fai da te.

Questo non è un video di americani che festeggiano l’omicidio di Brian Thompson

Il video “reimmaginato” segue una narrazione che trasforma Mangione in una specie di Punitore anarcocapitalista, divenuto oggetto di adorazione sui social con tanto di vendita su Etsy (negozio online di “arti e fai da te”) di oggetti-feticcio ispirati al suo gesto, mitizzato per la sua apparente adorazione per Unabomber e l’uso di armi stampate in 3D per evitare i controlli e bossoli con incisioni ispirate alle procedure usate dalle assicurazioni private per negare i rimborsi (una possibile pista, data da foto pubblicate da Mangione di una sua operazione chirurgica alla schiena, vuole lui stesso o un suo parente vedersi negati i rimborsi, necessari dato che nell’ambiente americano la Sanità Pubblica è di fatto inesistente).

In tale narrazione ha perfettamente senso vedere la gente sciamare per le strade adorandolo e inneggiando a lui come il Joker della recente saga cinematografica con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, Arthur Fleck pagliaccio diventato eroe, martire e galeotto.

Ma se ha senso non significa che sia vero: il video reale ritrae un gruppo di fan della cantante Natasha Bedingfield pronti a festeggiare la loro beniamina che il 20 Novembre aveva organizzato un concerto a New York al termine del quale iscritti, seguaci e fan si erano riuniti per un festeggiamento improvvisato per le strade della Grande Mela.

Non si tratta quindi di una celebrazione di Mangione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.