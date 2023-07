Elon Musk cambia il logo di Twitter, ed anche se sembra una delle mille mosse apparentemente insensate che hanno reso il social dell'(ex?) uccellino ormai un posto ricco di sorprese, la cosa potrebbe avere un senso. Forse.

L’annuncio è stato dato con uno dei suoi soliti Tweet al vetriolo pluricliccati, dal contenuto “Tipo questo (il logo originale, NdT), ma con una X”, seguito da una serie di Tweet di lode per il nuovo simbolo culminati in un “mockup”, una riproduzione di una X postmoderna con glitch grafici di abbellimento.

Si parla di novità già pronte per Lunedì al massimo, ma le reazioni dell’utenza tengono conto delle puntate precedenti.

Elon Musk cambia il logo di Twitter: ora vuole una X

Elon Musk ha messo le mani su Twitter da circa un anno, dopo mesi di tira e molla.

In questo periodo di tempo è riuscito a trasformare la “spunta blu” da certificazione di qualità a “certificazione di aver pagato 8 euro mensili”, creando un intero ceto di spunte blu a pagamento coinvolte nella diffusione di fake news di ogni tipo, un tentativo di abbattere lo “scraping”, la caccia al contenuto delle AI rendendo di fatto Twitter inutilizzabile agli utenti “gratis” e una lunga serie di contestazioni di cui abbiamo discusso nel corso dei mesi.

Adesso arriva la X, logo probabile di X Corp, azienda gestita dallo stesso Elon Musk il cui scopo è integrare Twitter in un ecosistema.

Come Facebook ha “inglobato” Facebook e Instagram in Meta, Musk sembra quindi voler accentrare il mondo social in X Corp, col sospetto di voler creare un Golia sul modello della cinese We Chat.

WeChat, ricordiamo, che si presenta come un conglomerato di servizi che comprende un social network (sotto la vigilanza del Governo) e un sistema di pagamento mediante wallet digitale. Entrambe le cose sono oggetto, assieme alle AI, delle attenzioni di Elon Musk.

Bisogna solo aspettare, e valutare la ricezione del mercato.

