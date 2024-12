Rudy Zerbi conferma che il padre Davide Mengacci è morto oggi: ennesimo fraintendimento

Rudy Zerbi avrebbe annunciato che il padre Davide Mengacci è morto oggi, ma si tratta solo dell’ennesimo malinteso di un 2024 molto intenso sotto questo punto di vista. Ci sono un po’ di malintesi che circolano sui social in questi giorni, a proposito di chi parla di Davide Mengacci morto. Stiamo parlando di quanto avrebbe affermato da Rudy Zerbi, suo figlio naturale diventato negli anni un personaggio iconico dei reality.

Rudy Zerbi avrebbe dichiarato che il padre Davide Mengacci è morto oggi: ancora acchiappaclick

Vicenda assolutamente non inedita, se pensiamo che in passato abbiamo dovuto smentire la medesima voce con un altro approfondimento. Un po’ come avvenuto la scorsa settimana con Massimo Ranieri, pur parlando di una persona dalla storia completamente diversa, pare che alcuni post abbiano agevolato una cattiva interpretazione della realtà. Vediamo come stanno le cose, grazie alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina.

Già, perché passare dalle precisazioni di pochi giorni fa a quelle di oggi è un attimo. Come spesso avviene in questi casi, è sufficiente un post di auguri per il suo recente compleanno a creare fraintendimenti, al punto da essere scambiato per una sorta di necrologio. Senza dimenticare i soliti contenuti clickbait di pagine Facebook legate a siti che provano a fare visite in modo non corretto. Fortunamente, ad oggi non ci sono notizie che inducano a pensare male e al fatto che il diretto interessato possa non godere di ottima salute.

Ecco perché occorre fare sempre molta attenzione e non lasciarsi beffare dalle apparenze. I post come quelli appena descritti, infatti, tendono a far credere un qualcosa che non esiste, come avvenuto di recente per coloro che hanno pensato a Davide Mengacci morto. No, il noto conduttore sta bene e al momento non abbiamo indicazioni differenti, stando alle informazioni individuate anche attraverso i social nel corso delle ultime ore.

Rudy Zerbi ha parlato di un’altra persona, visto che il padre naturale, Davide Mengacci, non è morto. Mancano riferimenti in merito anche da parte dell’ANSA non a caso. Occhi aperti e chiarite la cosa a coloro che stanno ricondividendo il post clickbait, visto che “non-notizie” del genere spesso diventano virali in poche ore.

