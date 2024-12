Il post di 4chan del 2019 che prevede COVID19 non dimostra niente

Ci segnalano i nostri contatti un post X di 4chan del 2019 che prevede COVID19. In realtà quel post è la traduzione di un post di una “spunta blu” in lingua americana (sovente fonti di disinformazione) che fa riferimento al canale /pol/ di 4chan

Canale dedicato ad attive campagne di disinformazione alt-right basate sul suprematismo bianco.

Cosa sia 4chan e quali siano i suoi effetti sulla disinformazione mondiale abbiamo avuto modo di descriverlo più volte.

Specialment /pol/ col tempo è diventato la patria di cospirazionisti di destra, l’intersezione dove la comunità del maschio bianco occidentale diseredato vengnono radicalizzate col contatto con l’estrema destra, trasformando il “memare” in un atto politico.

Parliamo di persone arrabbiate col mondo, convinte che l’estrema destra filoTrumpiana sia l’unica speranza per uscire dal gorgo di depressione economica, spesso anche morale, in cui sentono la società stessa li abbia tuffati.

Parliamo ad esempio degli Incel, giovani (e meno giovani) uomini convinti che la società moderna e il femminismo abbiano tolto loro il “diritto al coito” e che le generazioni passate li abbiano traditi dando diritti alle donne, tra cui quello di rifiutarli, ma soprattutto dei QAnon, nati proprio su 4Chan quando un “Anon” (partecipante anonimo) ha dichiarato di essere un “Anon di Classe Q”, un Patriota con potere di vita e di morte pronto a diffondere le teorie cospirative più assurde, lanciando una gara tra vari Anon (anche se i più prolifici sono stati a quanto pare due) responsabili delle teorie più assurde fino all’attacco a Capitol Hill.

L’allucinato mondo dei QAnon vive di suggestioni nerd e cinematografiche: i QAnon sono convinti ad esempo che i Dem e le elite di Hollywood si riuniscano per mangiare la carne dei neonati sulla pizza, diventando così immortali (teoria presa dal film “Paura e delirio a Las Vegas”), e che presto arriverà una “Notte del giudizio” in cui l’omicidio diventerà legale e gli utenti di 4chan saranno autorizzati ad uccidere i loro “nemici”, e che quindi è necessario diventare ripetitori di ogni teoria del complotto, da quelle sul consumo di insetti al “Grande Reset”.

Questi post non fanno eccezione: sostanzialmente i QAnon avevano descritto su 4chan uno scenario in cui tutte le nazioni del mondo “assediate dai giudei” (aggiungendo quindi l’antisemitismo alla loro lista di colpe…) tranne i loro paladini Cuba, Iran e Corea del Nord, annunciando un piano per “diffondere un’influenza letale mediante vaccini”

Piano che unisce l’antivaccinismo tipico di quegli ambienti alla trama del film (tratto da un libro) L’Ombra dello Scorpione, in cui una innocua influenza muta in una malattia mortale che porta ad un Apocalisse in cui il Bene si scontra col Male.

Contando che il libro era del 1978 e la prima edizione cinematografica fu del 1994, più che profezia possiamo parlare della tendenza degli utenti di 4chan a mescolare elementi di scifi nei loro complotti.

E possiamo definirli quindi tutt’altro che oracolari.

