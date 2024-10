Sabato alle ore 19 circa è accaduto: Google Drive è diventato indisponibile per molti utenti. Non per tutti, ad esempio qui dove usavamo i DNS di CloudFlare e Google il servizio ha continuato a funzionare.

Ma come testimoniano i picchi di disservizio su servizi di segnalazione come DownDetector, le segnalazioni hanno raggiunto un picco nella nottata e continuano a fioccare incessantemente.

Piracy Shield: una nottata di disservizi per Google Drive (e YouTube)

Il Piracy Shield, sviluppato da SP Tech per la Lega Serie A e donato all’Agcom, risente infatti di un enorme problema: non tiene conto della complessità di Internet come sistema e, di norma in norma, anziché cercare di abbracciare la complessità la reprime.

La somma di tempistiche strette per la segnalazione, un ridotto numero di limiti e un sistema di segnalazioni che investe ogni possibile segnalazione anche su attività “prevalenti” ha portato alla situazione attuale.

Google Drive, uno strumento essenziale di lavoro per molti, bloccato sulla possibilità (presente, non va nascosto) del suo utilizzo per distribuire e diffondere contenuti protetti da diritto d’autore.

Beffa delle beffe, bloccato per tutti ma non apparentemente per l’utente abbastanza “smanettone” da usare DNS alternativi, o per gli utenti di gestori che hanno “rilasciato” il blocco, e a questo punto della storia non ci è chiaro come conciliare l’accaduto con la norma.

Si temeva l’effetto “boomerang” e alla fine è arrivato davvero.

Dove arriverà ora il Piracy Shield?

