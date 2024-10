Ci segnalano i nostri contatti una fake news, una “scioccante verità” sulle “mani che hanno spinto Samantha Cristoforetti”, diffusa sul solito video TikTok con musica acchiappattenzione e drammatica.

La piattaforma di microblogging social consente infatti di creare piccoli contenuti ma di impatto: in questo caso dichiarando che nello spezzone video in cui Samantha Cristoforetti scende dalla Capsula Dragon.

Una nuova bufala sulle “Mani che hanno spinto Samantha Cristoforetti”

Non vi dovrebbe stupire il fatto che si vedano più persone sulla capsula Dragon: essa, atterrata il giorno 14 Ottobre, conteneva quattro persone.

Del resto non penserete mica che, con i costi e con le difficoltà tecniche per affrontare una missione di tale caratura ci sia la necessità di “mandare a prendere” il singolo astronauta.

Inoltre le manovre di recupero della capsula e del suo prezioso contenuto umano non sono effettuate “in autonomia”: ovviamente, come è possibile vedere dai filmati a corredo dell’operazione, viene mandato un team di supporto su nave a riportare gli astronauti sulla terraferma, essendo l’atterraggio in realtà uno “splashdown” in alto mare.

Durante queste manovre un tecnico è salito a bordo della Dragon per aiutare gli astronauti: sue sono le mani che si vedono.

