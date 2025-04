Non è vero che Trump ha ordinato a Zelensky di consegnare l’elenco di chi usa l’adrenocromo

Ci segnalano i nostri contatti un post X secondo cui Trump ha ordinato a Zelensky di consegnare l’elenco di chi usa l’adrenocromo.

Il post italiano è una traduzione assai semplificata del post di una “spunta blu” che aggiunge ulteriori dettagli del tutto inesistenti, come una fantomatica diretta dove il mondo avrebbe visto il presidente Ucraino “avere un crollo emotivo” ed essere apparso “spezzato, distrutto, esposto al pubblico” mentre fantomatici “insiders” raccontavano al mondo che Trump avrebbe rivelato di conoscere del traffico di Adrenocromo.

La bufala quindi collega le fallite trattative tra Trump e Zelensky al presunto “traffico di adrenocromo”.

Ma andiamo con ordine

Non è vero che Trump ha ordinato a Zelensky di consegnare l’elenco di chi usa l’adrenocromo

Sappiamo che su X essere una “spunta blu” ha smesso da tempo di essere garanzia di autenticità, e sappiamo che The People’s Voice, un tempo Newspunch è uno dei principali diffusori di bufale complottiste, e recentemente ci ha donato bizzarre perle come Soros Jr. implicato nell’attentato a Trump, Bill Gates che inventa nuove malattie in Congo, Trudeau arrestato per aver inserito nanobots nei vaccini e il WEF che ordina l’abbattimento coatto di cani e gatti.

In questo caso la bufala dell’adrenocromo è uno dei miti fondanti della c.d. “Cospirazione di QAnon”, una leggenda oscura per fan duri e puri del Tycoon Trump secondo cui i Dem sarebbero usi consumare la carne dei bambini in modo da suggere un composto, l’Adrenocromo, che darebbe loro la vita eterna.

La narrazione, basata come mille suggestioni dei teledipendenti QAnon dalla cultura popolare, in questo caso una gag del film Paura e delirio a Las Vegas, prevede che i bambini terrorizzati secernano una misteriosa sostanza che doni la vita eterna.

La prima variante della fake news vedeva Hillary Clinton e altre figure leggendarie del Gotha Dem (tra cui, per motivi ignoti, la cantante Katy Perry…) riunirsi in apposite pizzerie per mangiare carne di bambini terrorizzati in apposite basi sotterranee (chiamate DUMB, acronimo per “Deep Underground Military Bases” ma anche termine traducibile come “scemotto”…), teoria che causò almeno un tentativo di attentato in una pizzeria accusata di servire carne umana ai Dem.

Una variante successiva dichiarò che i Dem si erano liberati dal consumo di carne umana, preferendo comprare l’adrenocromo in apposite fialette, prodotte in Ucraina nei famosi “biolab” oggetto di una secondaria teoria del complotto che vede gli Ucraini produrre armi batteriologiche e segreti militari per la NATO.

L’adrenocromo è peraltro un composto realmente esistente senza alcuno di questi effetti miracolosi.

Il tutto porta, ovviamente, alla bufala. Peraltro, se la bufala fosse reale, i 30 giorni di tempo sarebbero scaduti l’altro ieri, e Trump avrebbe dovuto rivelare al mondo le “colpe di Zelensky”. Cosa non accaduta.

