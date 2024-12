Ci segnalano i nostri contatti un post secondo cui la misteriosa malattia nel Congo è stata creata da Bill Gates e da un complotto. Post X che arriva con ritardo e esibendo una teoria del complotto sviata ed erronea.

Sappiamo infatti cosa è la malattia del Congo, anzi ci sono due ipotesi altrettanto valide.

La misteriosa malattia nel Congo è stata creata da Bill Gates e da un complotto

Come confermato dalle autorità sanitarie locali, la diagnosi è malaria.

Le due ipotesi riguardano solo il nesso causale: ovvero se si tratti di una malaria sopravvenuta su uno stato di denutrizione e infezioni virali pregresse, oppure se si tratta di un’infezione virale che colpisce un paziente affatto da malaria in stato di denutrizione.

In ogni caso quella che per un soggetto sano sarebbe il decorso di una malattia virale a carico dell’apparato respiratorio, per un paziente indebolito da inedia e malaria diventa mortale.

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi più volte, MPXV è un virus a DNA a doppio filamento della famiglia dei Poxviridae e del genere Orthopoxvirus, quindi del tutto distinto dalla malaria (causata da protozooi parassiti) e da COVID19 (causata da SARS-CoV-2, un coronavirus).

Dare la notizia come “certificata da The People’s Voice” poi è un assoluto e autoreferenziale non sense: The People’s Voice è infatti il nuovo nome di Newspunch, portale precedentemente noto come “Your News Wire”, costantemente sotto esame da fact checker internazionali per la diffusione di fake news e visto da noi quando ha dichiarato notizie certamente non verificate come l’arresto di Trudeau per aver ammesso di aver iniettato nanobot nei canadesi usando i vaccini o dichiarato che il WEF avrebbe richiesto al popolo di abbattere cani e gatti domestici per salvare l’ambiente.

Tutti possiamo dichiarare “eh, io ho verificato quello che sto dicendo, lo giuro”, ma solo dopo una vera e rigida attività di fact checking, che qui non vi è stata, tale dato diventa vero.

Infine, il fatto che la Fondazione Gates elargisca fondi per campagne vaccinali nel mondo non significa che Bill Gates sia padrone e creatore di tutti i vaccini del mondo, come non è il “padrone di tutta la cioccolata e la birra del mondo” e altre bizzarre teorie che lo vedono come un malevolo magnate detentore di tutti i beni del mondo e pronto ad avvelenarli per farci dispetto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.