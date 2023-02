Putin distrugge un biolab di Adrenocromo con Trump: questa la notizia circolata in molti profili sia filo Trump che filo Putin, che della galassia delle “fonti russe”, portali e profili social che diffondono “notizie non troppo verificate sul Cremlino”

Un autentico folle crossover che quasi supera in stupidità il crossover tra Putin e i Novax uniti per combattere la Pandemia e gli Ucraini, per poi diventare qualche mese dopo dei pericolosi terroristi mandati dai Poteri Forti per contagiare il Popolo Russo.

E che riesce a coinvolgere Trump, i QAnon e il Patriota Q, i Biolabs, gli Uomini Occidentali e il Pizzagate

Putin distrugge un biolab di Adrenocromo con Trump, ma era satira

Partiamo dalle basi: la fonte di tutte le condivisioni, e dico tutte è un articolo di Real Raw News, un portale di notizie chiaramente satirico e indicato come tale.

Portale il cui nome tradotto non a caso significa “Notizie crude e vere” e che si presenta come “portale di humor, satira e parodia, siamo costretti a dirlo su consiglio dei nostri avvocati“.

Latore di notizie come Militari arrestano Ambasciatore Statunitense in Ucraina, millantando la presenza in ambasciata di pedofili e hacker (costringendo l’ambasciata a ribadire l’ovvio) e improbabili guide su come riconoscere i cloni del presidente Biden.

Lo scopo del portale è ovvio: combinare tutte le teorie del complotto in voga per creare l’articolo più grottescamente divertente e contare chi ci casca.

In questo articolo c’è di tutto.

Cosa troviamo nella storia

Si parte dalla bufala dell’Adrenocromo, nell’immaginario dei QAnon una droga potentissima che si ottiene facendo marinare nella pizza certi bambini rinchiusi in tunnel segreti chiamati DUMB (Acronimo che dovrebbe significare “Basi Militari Sotterranee”, ma letto tutto intero significa “Scemotto, tontolone”).

Per poi spostarsi nella bufala dei “biolabs Ucraini”, luoghi segreti le cui foto sono tratte da giochi da tavolo che nell’immaginario collettivo russo conterrebbero laboratori segreti pieni di fantomatici “uomini occidentali” pronti a creare malattie e terribili sieri che inoculati nei soldati Ucraini li rendono Universal Soldiers, terribili mutanti onnipotenti che con ogni dose di vaccino Pfizer acquisiscono nuove abilità sovraumane al prezzo di “perdere la loro umanità”. Cosa che si tradurrebbe secondo i riscontri alla Duma in superuomini ebbri di nazismo che non appena sentono le note dell’Internazionale e dell’Inno Russo vengono colti dalla voglia di balzare per aria, catturare droni a mani nude e sfondare la corazza di carri armati per fare a pezzi i soldati russi in odio alla storia sovietica e Stalinista.

Ma anche degli “Uomini Occidentali” in generale, un esercito di garruli pensionati, ammiragli e altri notabili che secondo le “fonti russe” amerebbero passare la pensione a sparare in faccia ai poveri vatnik per essere poi ripetutamente condannati a morte essi stessi, che tanto li riclonano.

Infine, l’imprevista alleanza tra Trump e Putin, che nell’immaginario delle “fonti russe” si incontrerebbero a metà strada grazie al Patriota Q per evitare che i Poteri forti mangino i bambini nella pizza.

Del resto ricordiamo che Vladimir Bondarenko, immaginario agente segreto/direttore di giornale/imprenditore miliardario, ha molte caratteristiche in comune col Patriota Q, compresa la non esistenza.

Non sarà inoltre ai più che Real Raw News presenta la foto della presunta “DUMB” come “foto stock”.

Presa infatti da un incendio a Belgorod città Russa al confine con l’Ucraina.

Posto improbabile per piazzarci una base segreta dove i Mutanti Ucraini, l’Uomo Pangolino e gli Uomini Occidentali mangiano i bambini sulla pizza no?

Conclusione

La narrazione per cui Putin distrugge un biolab di Adrenocromo con Trump è una fake news tratta da un articolo di satira.

