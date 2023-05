AI, spunte blu e fonti russe danno fuoco al Pentagono e abbattono le Borse: questo il resoconto di una folle giornata che dimostra come i nostri timori, da molti bollati come “oscurantismo” o “paura del progresso e del futuro della SCIENZA!!!!!!” (rigorosamente in tutto maiuscolo e piena di punti esclamativi) infondati non fossero.

La convergenza di tre fattori ha creato un mostro: le AI che consentono al complottista più incapace di creare foto e testi convincenti per trasformare un “noncielodikeno bergogniah gomblottoooooh kondividi se hai un kuoreeeeh!” in un “Report convincente”, le “fonti russe” che pescano nel torbido della rete e nei cassonetti dell’umido della disinformazione per imbastire storielle variamente assurde e le “spunte blu” di Elon Musk che consentono ai troll delle due categorie precedenti di comprarsi la dignità di “fonte ufficiale” con soli otto euro.

Succede quindi che qualcuno crea un account Twitter ora sospeso, chiamato “Bloomberg Feed”, paga per la regolare spunta blu e ci piazza dei loghi che richiamano alla citata emittente.

Fatto questo, crea con la CG una foto di una colonna di fumo nero sul Pentagono con una didascalia che insinua che ci sia stata una forte esplosione

Infine arrivano le fonti russe, in questo caso un carrozzone che parte da “Russia Today” e finisce alle orde di bot, disinformatori e fanboy del Cremlino assidui retwittatori di tutto quello che arriva dalla Piazza Rossa che usano la palese fake news come elemento per una “notizia”.

Perché, ammettiamolo “Bergogniahh skoppia al Pentakono e noncielodikeno!” suona molto meglio se hai una AI che te lo scrive con un linguaggio semidecente e ti appioppa una immagine creata al computer.

Del resto, il pubblico che crede nel quadridattilo “Soldato immortale Sasha” potrà anche credere ad un’esplosione smentita dai vigili del fuoco.

Arrivata quindi alla stampa mondiale dalla finestra putrida delle “fonti russe” ecco che il Dow Jones crolla di oltre 80 punti.

Per risollevarsi subito dopo, ma non è questo il punto. Effettivamente il Dow Jones e le borse hanno tremato, perché tre dei nuovi Cavalieri dell’Apocalisse, ovvero Midjourney (o Dall-E), le “Fonti Russe” e le Spunte Blu a pagamento si sono riunite assieme dando una veste gradevole ad una fake news.

Voi quattro lettori mi direte “Ma le fake news esistevano anche prima”.

Ovviamente sì, ma adesso il mestiere di troll è alla portata di tutti, e senza contrappesi.

