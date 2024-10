Il terzo attentato a Trump è stato sventato, e il sospetto cade uno dei cosiddetti “cittadini sovrani”, la prototeoria dalla quale negli anni sono nate mille diramazioni nate tutte dallo stesso concetto che abbiamo visto in altri movimenti.

Il sospetto (che nega gli addebiti e si dichiara un vero sostenitore di Trump che mai gli avrebbe nuociuto) è stato fermato infatti armato con una macchina priva di targhe, o meglio con targhe create a mano.

Infatti i Soveign Citizen, movimento non-movimento da cui derivano i Freemen on the Land e altre diramazioni simili hanno diversi punti linguistici e tematici comuni coi QAnon, i seguaci di Trump duri e puri che ne hanno mutuato linguaggi e parte della mistica.

Ovvero l’idea che gli Stati-Nazione non esistano, siano stati pignorati illo tempore dai “Poteri Forti” e ora viviamo in una specie di fantascienza distopica in cui bisogna disconoscere l’autorità statale, tranne quando fa comodo.

Chi sono i “Cittadini Sovrani” e cosa c’entrano con l’attentato a Trump (o con Trump)?

Il Cittadino Sovrano ritiene sostanzialmente che per tutta una serie di ragioni le leggi non si applichino.

Come nella peggiore fantascienza distopica di serie B (vedasi L’Uomo del giorno dopo) i Cittadini Sovrani hanno un loro ordinamento privato (naturalmente riconosciuto da loro stessi), tribunali creati per “condannare” gli ufficiali dello stato che chiedono loro di pagare tasse e imposte e personalità come Fauci e Bill Gates.

Non è un caso la citazione del film cult L’Uomo del Giorno Dopo: in almeno due casi registrati, il caso dell’atto di condanna citato e quello di un cittadino in Florida arrestato per aver guidato un mezzo “autoimmatricolato” presentando una patente di guida e una carta di identità autoprodotti per poi cercare di resistere al fermo, nei documenti compare la menzione del Global Postal Union Treaty, l’autorità che nel film cult di Kevin Costner il protagonista crea per ripristinare il defunto Governo degli USA e sconfiggere gli Holnisti, una gang organizzata che ha illegittimamente sostituito il decaduto Governo.

Nella finzione “quasi giuridica” dei “Sovrani” infatti i governi mondiali sono collettivamente illegittimi, i documenti ufficiali sono dei “bond” o “titoli azionari” coi quali enti “quotati in borsa” (teoria basata su prove risibili quanto non direttamente complottismi sfacciati) cercherebbero di incrementare il proprio valore pignorando i cittadini, che quindi dovrebbero difendersi circolando con documenti e targhe autoprodotti.

Adempimento che assolverebbe anche ad uno scopo ulteriore: secondo quanto asserito dai Sovrani e da tutte le diramazioni della stessa teoria espresse negli anni, tale finzione consentirebbe loro di non pagare le tasse.

Se gli Stati sono in realtà “enti commerciali iscritti al SEC” (confondendo le municipalizzate con lo Stato, in quanto il SEC è l’equivalente della nostra CONSOB e ogni Stato, direttamente o per mezzo di enti appositi, compra e vende quello che serve per il mantenimento della macchina amminsitrativa), allora il “Cittadino Sovrano” non pagherà tasse.

Se i soldi “non esistono” perché “sono cose che stampano gli “Stati falsi pignorati”, il Cittadino Sovrano si dichierarà con una “autodichiarazione autogiurata” una Fondazione Unipersonale di se stesso pronto a minacciare denunce a tribunali esistenti in nome di tribunali inesistenti per chiedere “libbre di oro e argento” a chiunque sia così sfortunato da cercare di multarli finendo invece in una situazione da mondo dell’assurdo.

Un testo dell’FBI descrive alcune pratiche altrettanto assurde nelle quali un “Cittadino Sovrano” crede. Essere una “fondazione unipersonale” gli consentirebbe ad esempio di inviare “note di disonore”, ovvero richieste assurde di danni ai “non sovrani” che usino il loro nome, con tanto di messa in mora e richieste di danaro, per poi cercare (ovviamente con risultati nulli) di ottenere ingiunzioni in base alle loro messe in mora autoprodotte.

Cosa c’entrano con Trump?

I Sovrani come tutte le loro derivazioni hanno qualcosa in comune: una deriva “antitutto”. Il “Sovrano” arrestato e accusato per l’attentato a Trump che nega a esempio si dichiara completmente a favore di Trump e in Pandemia era a favore dell’uso di disinfettanti a base di Cloro come cura per il COVID19 alternativa alle cure del mainstream.

Non è la prima volta infatti che un movimento notutto cerca nella condizione di “Sovrano” o “Cittadino libero” un modo di sfuggire a quelle che ritiene essere le pastoie dei poteri forti: in Italia abbiamo visto ad esempio novax cercare di ottenere la cittadinanza di “un libero Stato” allo scopo di sfuggire alle restrizioni Pandemiche, con dubbio successo.

A questo punto della storia i “Sovrani” si ibridano coi QAnon, gli stessi che rivendicano orgogliosi il diritto di trincare latte crudo durante le manifestazioni Pro-Trump in protesta verso Big Pharma disconoscendo i governi in una cosmogonia in cui esiste una vera e propria “Palude di Pedofili Satanisti” che Trump sconfiggerà col suo amico Patriota Q per instaurare nel mondo una dittatura mondiale che sostuirà gli “Stati Nazionali Pignorati” con uno Stato Mondiale Trumpiano dove l’omicidio degli oppositori politici diventerà legale e altre strane suggestioni cinematografiche.

A questo punto della storia però non è etto che ogni derivazione sia sovrapponibile: le teorie del complotto si frammentano e ognuno riterrà di essere il “prescelto”.

