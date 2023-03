Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok dal titolo “perché la tessera sanitaria riporta codici militari americani e aeronautici?” Il meccanismo è sempre lo stesso che abbiamo visto per molti video TikTok, social che si cementa tra le fucine della disinformazione.

Anche in questo caso tra gif animate di persone perplesse e “voci fuori campo” viene disvelato un complotto che non esiste, e del quale ci occupammo già nel lontanissimo 2014.

Perché la tessera sanitaria riporta codici militari americani e aeronautici

La risposta è in questo caso assai semplice: uno standard per uso militare non significa standard di proprietà dei militari, ma qualcosa accettato per uso militare completamente utilizzabile dai civili.

Come riportato dalle note sulla Gazzetta Ufficiale, il codice a barre sul retro della tessera sanitaria contiene il codice fiscale codificato

secondo lo standard di codifica 39 che risponde alle norme MIL-STD-1189 e ANSI MH 10.8M-1983.

Parliamo quindi del “Codice 39”, un sistema sviluppato con l’ingresso dell’informatica nel mondo industriale e commerciale nel 1974 per trasmettere codici alfanumerici a penne ottiche e scanner manuali.

Per questo motivo è stato immediatamente accolto nella logistica sia civile che militare, venendo quindi codificato in ulteriori standard e normative, per una serie di caratteristiche che lo rendono ancora superiore ai QR Code, il sistema cui siamo stati recentemente abituati dal Green Pass.

Il Codice 39 resta il più diffuso tra i codici industriali nella logistica e negli enti pubblici per una serie di vantaggi. Al prezzo di una bassa densità di informazioni, ovvero la capacità di trasmettere pochi dati, al massimo una stringa di parole, può essere facilmente letto con ogni tipo di lettore e finché la sua dimensione verticale è ancora leggibile.

Spiegandosi in breve una tessera sanitaria graffiata sul retro continuerà ad essere letta finché il lettore ottico non troverà, nella dimensione verticale del codice a barra, le sue linee in verticali almeno in un tratto orizzontale sul codice.

Cosa che non accadrebbe con un QR Code, che diventa illeggibile se una sua parte viene cancellata o piegata.

Un ulteriore esempio di standard “militari” comunemente usati dai civili senza che questo li renda “proprietà militare” è il MIL-STD-810, standard usato per testare equipaggiamento militare che ora viene usato per testare la robustezza di smartphone e tablet “rugged”, quelli descritti come i più robusti e in grado di resistere a cadute fino ad un metro e duecento centimetri, muffe, sabbia e umidità.



Il sistema della Tessera Sanitaria

La Tessera Sanitaria è, cosa spiegata in modo del tutto trasparente sul portale ministeriale, un mezzo per comunicare dei dati con la Pubblica Amministrazione e non solo.

Il Codice a Barre “Code 39” riporta il Codice Fiscale e quindi una copia dei dati sul fronte della scheda (Nome, Cognome, Data di Nascita, Codice Fiscale). Il dato richiede un’elevata ridondanza e una bassa densità: paroloni per il concetto che abbiamo già esplicato e riassumibile con deve contenere pochi dati, ma si devono leggere in ogni condizione.

Altrimenti, dovremmo buttare ogni schedina anche solo parzialmente deteriorata.

Il Code 39 accompagna un chip NFC che contiene i medesimi dati più il necessario per usare la Tessera Sanitaria come “Carta Nazionale dei Servizi”, chiave di accesso digitale ad una serie di servizi. Chip NFC che come abbiamo visto recentemente a causa della crisi dei semiconduttori e delle Terre Rare potrebbe non essere fornito su tutte le tessere (cosa che, ricordiamo, rende imperativo conservare le tessere in scadenza fino a che non si sia certi che il rimpiazzo lo contenga).

Ma laddove il chip richiede un particolare lettore o uno smartphone per l’uso, il “Code 39” è immediato, rapido e richiede un banalissimo lettore ottico, o anche solo la fotocamera di un cellulare.

Conclusione

La tessera sanitaria riporta codici militari americani e aeronautici perché il “code 39”, codifica usata nei codici a barre per trasmettere piccole quantità di dati, è adottata sia in ambito militare che civile per le sue qualità.

