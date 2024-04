Ci segnalano i nostri contatti la storia di Gioacchino Gammino, latitante della “Stidda” catturato due anni fa dopo decenni di latitanza “grazie a Google”. Complice una notizia antologica che parla di casi simili.

Cogliamo l’attenzione per spiegarvi che il nostro campo “Precisazioni” è l’equivalente della sezione “Mostly True” di Snopes, ovvero “Piuttosto/abbastanza vero” di Snopes, ovvero di quelle notizie sostanzialmente vere, ancorché non del tutto.

Sarebbe inesatto infatti parlare di “Catturato da Google” e ingiusto verso chi l’ha cercato per dieci anni.

Gioacchino Gammino, il boss catturato da Google: o no?

Partiamo dalle parole degli inquirenti

“Non è che passiamo le nostre giornate su Google Maps a cercare i latitanti”, ha riferito il PM Lo Voi al Guardian, “ci sono state diverse investigazioni durate a lungo che ci hano portato in Spagna. Eravamo a buon punto, e Google Maps ci ha aiutato a trovare conferme”

La cattura di un latitante non è mai un caso: se fosse semplice sarebbe la semplice cattura di un reo e non di un latitante, percorso che richiede anni se non decenni e un impegno costante, come dimostra il recente caso di Mattia Messina Denaro.

Trovare un’immagine su Google Maps è un colpo di fortuna che accelera un po’ le cose, o meglio conferma quanto sospettato. Ma ovviamente, per arrivare a guardare in un determinato quartiere di una determinata città bisogna sapere dove guardare.

Abbiate un po’ più di fiducia negli inquirenti e meno nel sensazionalismo.

