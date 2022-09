Re Carlo afferma che Trump ha vinto le elezioni e sfratta Biden (forse). Questo il curioso appello apparso nella nostra casella delle segnalazioni.

Del resto stiamo parlando del Re di Inghilterra, mica dell’ufficiale giudiziario mandato a pignorare un motorino. E stiamo parlando per sempre della cospirazione di QAnon, quella nata dichiarando che Hillary Clinton mangia i bambini nella pizza e finita nel sangue a Capitol Hill perché i seguaci della teoria cospirativa avevano deciso fosse necessaria una azione forte per mettere Trump al Potere.

Secondo la cospirazione di QAnon esiste infatti un “Patriota Q”, un capo delle spie bellissimo e ricchissimo, che ha organizzato un governo “alternativo ai Poteri Forti” che presto porterà al potere Donald Trump e John Fitzgerald Kennedy Jr., riportato in vita dopo la morte per deportare tutti i Democratici in appositi campi di sterminio e instaurare una benevola dittatura globale mondiale senza limiti di tempo e spazio sotto il pugno di ferro di Donald Trump.

Sempre secondo tale cospirazione ai capi di stato esteri non sarà consentito altro che l’obbedienza: il “tradimento” sarà remunerato con la morte, e molti nemici di Trump sarebbero già stati assassinati (anche più volte) e sostituiti con dei cloni alieni per ingannare l’opinione pubblica.

Quindi secondo tale teoria Re Carlo III è della partita. Re Carlo afferma che Trump ha vinto le elezioni e sfratta Biden, dice il messaggio ricevuto

Re Carlo afferma che Trump ha vinto le elezioni e sfratta Biden

Il post mostra Re Carlo III intento a firmare un documento mentre la didascalia afferma che Donald Trump è il legittimo presidente e quindi il Sovrano del Regno Unito si appresterà a sfrattare Joe Biden e Kamala Harris come l’ultimo degli ufficiali giudiziari, intimandogli di “lasciare i locali” oppure dichiarerà guerra agli USA.

Va preliminarmente rilevato che il procedimento di dichiarazione di guerra nel Regno Unito è una procedura ovviamente complessa e multipersonale. Che non può essere esaurita in Re Carlo che sfratta persone.

Va inoltre aggiunto che nessun proclama, atto ufficiale o anche solo dichiarazione informale del Re Carlo III dal suo ingresso in carica ad oggi prevede l’affermazione che Trump ha vinto le elezioni ed il suo incarico di ufficiale giudiziario sfrattatore.

Inoltre, come rilevato dai colleghi di Facta, l’immagine oggetto di analisi proviene da un diretta video, trasmessa il 10 settembre 2022 dal canale indiano in lingua inglese News18. Mostra Carlo III al palazzo reale St James’s Palace (Londra) mentre firma il giuramento per preservare la Chiesa di Scozia durante la sua proclamazione a Re del Regno Unito.

Non è la prima volta del resto che la cospirazione di QAnon attinge l’ascesa al trono di Re Carlo III. Una teoria parallela vede l’intero funerale della Regina Elisabetta II un enorme “drop”, messaggio del Patriota Q che si è impossessato del funerale per svelare misteri sulla morte di Lady Diana Spencer e affermare la supremazia e la potestà di Donald Trump.

