Giunge da TikTok la voce su Pierino morto: Alvaro Vitali oggi sta più che bene

Comincia ad essere più chiara l’origine della storia che ci rimanda a Pierino morto, visto che da diverse ore circola sul web l’indiscrezione che lascia temere il peggio su Alvaro Vitali. Nonostante negli ultimi tre mesi il nostro staff abbia già pubblicato due smentite in merito, con tanto di approfondimento portato all’attenzione dei lettori nella giornata di ieri con un altro pezzo, tocca tornare sulla vicenda. Già, perché nella giornata di mercoledì abbiamo compreso da dove arrivi la fake news in questione.

Arriva direttamente TikTok l’indiscrezione su Pierino morto: Alvaro Vitali oggi non ci fa temere nulla

Rispetto a 24 ore fa, infatti, abbiamo la certezza che la fake news giunga direttamente dal mondo TikTok. Certo, qualcuno ha creato anche una pagina web apposita per alimentare la bugia, probabilmente per sfruttare le entrate pubblicitarie connesse, ma è attraverso la nota piattaforma social che è stata alimenta la notizia relativa a Pierino morto. Alvaro Vitali oggi sta più che bene, per fortuna, considerando il fatto che i suoi social negli ultimi tempi sono stati aggiornati con costante regolarità.

Come se non bastasse questo dettaglio, possiamo dire come martedì che non registriamo agenzie di stampa allineate alla bufala in questione, così come non abbiamo annunci da parte di persone vicine all’attore. Purtroppo non è la prima volta che TikTok diventa strumento per veicolare fake news, soprattutto a proposito di personaggi famosi morti prima del tempo. Il pubblico è tendenzialmente più giovane ed ha la propensione a fidarsi dei canali che trova in un ambiente del genere.

Ora che abbiamo appreso da dove arrivi la notizia falsa su Pierino morto, con tutte le rassicurazioni del caso aggiornate ad oggi a proposito delle condizioni di salute di Alvaro Vitali, invitiamo tutti i nostri lettori a non rialimentare annunci simili. Soprattutto in assenza di fonti autorevoli utili per confermare quanto gira sui social.

