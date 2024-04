Nuova ondata di post su Alvaro Vitali morto oggi: l’attore di Pierino sta bene

Ci avete segnalato in tanti, con una certa apprensione, la notizia riguardante Alvaro Vitali morto oggi 22 aprile. Un classico annuncio che ci fa restare male, considerando il fatto che parliamo di un attore in grado di farsi voler bene da tante generazioni, pur appartenendo ad un tempo (cinematografico) ormai superato. Insomma, un personaggio che certo non lascia indifferenti, dopo aver dato voce alla figura di Pierino. Davvero difficile trovare qualcuno che non abbia mai visto film simili, o quantomeno spezzoni di pellocoli che girano tanto sui social.

Ancora una serie di post su Alvaro Vitali morto oggi: per fortuna l’attore di Pierino sta bene

Ebbene, i rumors odierni su Alvaro Vitali morto hanno fatto rumore, ma secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere per voi, siamo al cospetto di una situazione molto simile rispetto a quella che abbiamo condiviso pochi mesi fa sulle nostre pagine. Senza girarci troppo intorno, infatti, possiamo dire che l’attore di Pierino sta bene. Certo, l’età si fa sentire anche per lui, nonostante nel nostro immaginario sia sempre associato ad un aspetto da bambino, ma questo è un altro discorso.

Circola soprattutto sul web l’indiscrezione in questione, ma allo stato attuale non ci sono fonti minimamente autorevoli in grado di confermare la notizia. Abbiamo controllato sia i suoi canali social, sia soprattutto le principali agenzie di stampa che operano nel nostro Paese. Nessuna ne ha parlato, motivo per il quale invitiamo tutti i nostri lettori a non ricondividere post del genere, altrimenti sarete anche voi parte di questa fake news.

Certo, in questi casi sarebbe sempre ideale avere una dichiarazione pubblica del diretto interessato, ma a prescindere da questo abbiamo elementi sufficienti per dire che oggi non abbia alcun senso parlare di Alvaro Vitali morto. Insomma, ci sono rassicurazioni su colui che ha dato negli anni un volto a Pierino.

