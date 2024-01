Si pensa ad Alvaro Vitali morto in queste ore: la nascita del malinteso del giorno

Voci insistenti Alvaro Vitali morto in queste ore. Sul web è facile imbattersi in titoli ingannevoli che attirano gli utenti per dare visibilità all’articolo, facendo però credere tutt’altro all’interno di esso. Ciò lo si evince ad esempio quest’oggi dalla notizia di Alvaro Vitali morto, molti utenti sono arrivati a credere che effettivamente l’attore fosse scomparso proprio a causa di un titolo ingannevole.

Per quale motivo si parla di Alvaro Vitali morto in queste ore: analizziamo meglio il malinteso del giorno

Vicenda come, parzialmente, ha delle analogie rispetto a quella che ha investito Nek nei giorni scorsi. Quando insomma si legge a carattere cubitali dramma Alvaro Vitali, l’Italia in lacrime, è chiaro come l’interpretazione di molti utenti sia rivolta verso la morte di tale attore, ma la realtà è ben diversa. Siamo alquanto abituati ad assistere a questi titoloni acchiappaclick, è una strategia utilizzata da vari siti web, ma che inevitabilmente creano confusione e soprattutto notizie false.

In molti pensano quest’oggi che Alvaro Vitali sia morto, semplicemente perché sono stati attirati da questo titolo ingannevole, ma leggendo l’articolo emerge invece un altro aspetto. Il dramma di Alvaro Vitali è legato alla sua vita lavorativa. Ormai il settantaduenne non è più al centro dell’attenzione mediatica, non è più chiamato nei vari show televisivi e si ritrova a vivere con una pensione minima.

Come lui stesso ha raccontato in una recente intervista di La Repubblica, riesce ad arrivare a 1200 euro al mese con qualche piccolo spettacolo che fa nei piccoli teatri soprattutto del sud Italia. In questo modo arrotonda un po’ la pensione, ma di certo non è più il periodo florido degli anni Ottanta, quando era diventato famosissimo per il suo personaggio Pierino, con tanti film nella commedia sexy all’italiana.

Sono finiti i tempi d’oro di Alvaro Vitali, ma l’attore non è assolutamente morto, vive insomma come una persona con uno stipendio normale e questo può essere un dramma per chi ha vissuto anni con guadagni decisamente più alti. Attenzione quindi al trend di giornata che parla di Alvaro Vitali morto, l’attore sta bene e si sta dedicando a qualche spettacolo minore in giro per il sud Italia. Stop alle voci su Alvaro Vitali morto.

