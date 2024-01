Morto il cantante Nek per un incidente con il suo T-Max: scongelato un vecchio acchiappaclick

Non ci piace dare lezioni di giornalismo, anche perché tutti possono sbagliare, ma quando lo stesso errore viene commesso in due occasioni nel giro di pochi giorni, allora c’è qualcosa che non va, come abbiamo avuto modo di constatare oggi a proposito delle voci sul cantante Nek morto. L’artista, che ha 52 anni, avrebbe perso la vita in seguito ad un incidente a bordo del suo T-Max. Parliamo di uno scontro che sarebbe stato causato proprio da lui, in quanto il clickbait sostiene che viaggiasse contromano.

Ci risiamo con l’acchiappaclick secondo cui sarebbe orto il cantante Nek per un incidente con il suo T-Max

Cosa è successo oggi 22 gennaio e perché si pensa al cantante Nek morto? Per farvela breve, la bufala ripresa è vecchissima e, a conti fatti, è stata ripresa da una notizia falsa che abbiamo trattato addirittura nel lontano 2015. I dettagli che accomunano i due resoconti ci inducono a pensare che stratti effettivamente della medesima bufala, che qui assume i contorni del solito post acchiappaclick. Basta questa premessa per rendersi conto che siamo al cospetto in tutto e per tutto di una falsità nelle ultime ore.

Sostanzialmente la voce sul cantante Nel morto a causa di un incidente nasce dal fatto che, in data odierna, un sito ha ripreso la storia facendo credere che l’artista sia effettivamente passato a miglior vita. Titolo standard, senza un punto interrogativo e senza una sola parola che possa in qualche modo incanalare il lettore verso la verità. Solo a fine articolo un paragrafetto per chiarire che sia tutta una bufala. Nemmeno l’utilizzo di una foto che metta in risalto la fake news.

No, non si fa così, anche perché chi fa questo lavoro sa bene che solo una percentuale minima di lettori sia in grado di arrivare a fine articolo. E così il pezzo viene ricondiviso sui social da coloro che credono effettivamente al cantante Nek morto. Siamo ai limiti tra bufala ed acchiappaclick.

