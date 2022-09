Il carro funebre della Regina è stato coinvolto nell’improbabile cospirazione di QAnon. Una sorta di “movimento” partito da una “imageboard”, galleria di immagini a sfondo anime per scherzo e diventato qualcosa di più tetro e sinistro.

La cospirazione di QAnon, di cui abbiamo lungamente parlato, parte dal dichiarare che i Poteri Forti del mondo si riuniscano in alcune pizzerie sataniste per mangiare pizze con condimento di bambino per arrivare a creare l’immagine del “Patriota Q”, una specie di “capo di tutte le spie del mondo” bellissimo, ricchissimo, seducente, un autentico “maschio alpha” agli ordini di Trump e pronto a tutto per consegnare al suo signore e padrone il dominio incontrastato del mondo.

Nel mezzo, un’assurdità di teorie sempre più grottesche che hanno portato a pagine nere della storia americana come l’Assedio di Capitol Hill e l’assurda credenza blasfema che JFK Jr. tornerà presto dalla morte (avvenuta nel 1999) come nuovo Messia per servire come Vice Presidente di Trump al fianco di una sconsacrata trinità comprendente lui, Trump e il “Patriota”.

Nel mezzo ci sono i “drop“, una serie di “messaggi in codice” che il Patriota disseminerebbe nel mondo e nelle notizie per avvisare i suoi seguaci e incitarli all’azione. Una sorta di incrocio tra un acrostico mondiale e i deliri di un John Nash in preda alla malattia convinto di captare dai giornali messaggi provenienti dagli alieni e dalle spie straniere.

Il carro funebre della Regina e il ritorno dei drop di QAnon

L’ultimo degli strampalati “drop” comprenderebbe il carro funebre della Regina, che secondo una teoria cospirativa che si sta diffondendo su Twitter avrebbe preso possesso della salma della Regina Elisabetta II per farne il suo ultimo messaggio al mondo.

E vorremmo che non fosse uno scherzo.

Orfani di attenzione da quando Putin sembra essere diventato il nuovo Vitello d’oro dell’agglomerato novax/sovranista/notutto che un tempo erano i pascoli fiorenti del Patriota Q i QAnon reclamano l’esistenza in vita del loro Supremo Leader, cercandolo nei posti più improbabili.

In questo caso, nel feretro della Regina, che si presenta con la bandiera comprensibilmente spiegazzata (essendo distesa su una bara) per significare che il Patriota Q avrebbe accusato la defunta sovrana di tradimento, e con un codice segreto composto dalle lettere WP per “Witness Protection” (protezione testimoni), 45 per identificare l’amico-leader-capo Trump e 97 per coinvolgere nella teoria la morte di Lady Diana Spencer. Appunto, WP4597.

Tutti elementi che rientrano nella teoria del complotto. Non esiste alcun significato noto in araldica e vessillologia per la “bandiera spiegazzata”, a parte forse la necessità di stirarla.

La targa WP risulta essere la targa personalizzata di un carro funebre della ditta di Onoranze Funebri William Purves (da cui WP), che si è occupata dei funerali.

Ditta che annuncia di aver provveduto a cambiare il colore della livrea dei loro carri funebri Mercedes da argento a nero per questioni di protocollo, ma ovviamente di aver usato il loro parco macchine esistente (ritratto qui, qui e qui).

Il carro funebre prescelto è quindi un Binz H4 (modello disponibile nel Regno Unito dal 2021) di proprietà delle Onoranze Funebri William Purves senza alcun legame con la cospirazione di QAnon, a meno che di postulare che il Patriota Q nel tempo libero gestisca onoranze funebri per spargere i suoi “drop”. Cosa che renderebbe i messaggi iconici e ilari di Taffo quantomeno sospetti.

Del caso si sono occupati anche i colleghi di Facta, mentre il numero di fake news che circondano la morte della Regina continua a crescere di giorno in giorno

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.