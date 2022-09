Dichiara di aver previsto la morte della Regina, ma era solo trolling: questa la burla di un utente di Facebook durata almeno novemila condivisioni più del previsto.

Avevamo già visto in passato come è facile modificare un post per farne screenshot verosimili con mezzi forniti dai browser. Nel post che abbiamo linkato ci siamo cimentati noi stessi nella pratica.

In questo caso l’operazione di trolling, basata sulla presunta “preveggenza” sulla data della morte della Regina, ha una spiegazione ancora più banale. L’uso creativo della funzione “Modifica post”.

Dichiara di aver previsto la morte della Regina, ma era solo trolling

Il giorno 26 ottobre del 2014 l’utente Facebook D.P. pubblica un post nel quale scrive

Il tempo vola frate, su un jet privato.

Anni dopo, l’otto settembre del 2022 alle ore 20.14, a quindi meno di un’ora dall’annuncio della morte della Regina, D.P. recupera il vecchio post e, lesto come una folgore, usa la funzione “modifica” per mutarne il contenuto in

Elisabetta morirà l’ 8/09/22 .. salvatevi questa data

Pronto per essere ricondiviso

Non contento di aver modificato il post, provvede a “incartarlo” in una condivisione che effettua a pochi minuti dall’avvenuto editing. Post archiviato qui

La nuova versione ha ottenuto così 9000 condivisioni sul post primario, 1700 e crescenti sulla condivisione e l’ingresso su diverse bacheche complottiste e di utenti divertiti dalla burla.

Un gioco però è bello quando dura poco, e sono iniziate ad arrivarci delle segnalazioni.

Dobbiamo quindi intervenire, e ricordarvi l’esistenza di una funzione chiamata “visualizza cronologia modifiche” che vi eviterà in futuro di cascare a piè pari in atti di trolling ed “esperimenti sociali”.

Categorie molto affini che, come dimostra il trolling dell’utente che ichiara di aver previsto la morte della Regina, tendono molto spesso ad intersecarsi.

Del resto, le bufale relative alla morte della Regina Elisabetta erano presenti prima della sua morte reale, e abbiamo già visto continuano ad esistere dopo.

