Il presunto video dei ballerini che festeggiano la morte della Regina dimostra una cosa. Esistono ambienti nel mondo delle “informazioni verificate” pronti a saltare sul tetto di ogni tragedia.

La Regina Elisabetta II come sapete è morta in seguito all’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute a Balmoral. Nelle ore della sua agonia gruppi di persone hanno affollato Buckingham Palace sperando per il meglio, ma stretti intorno alla loro sovrana temendo l’ormai inevitabile peggio.

In un mondo dove i principali capi di Stato hanno dato solidarietà ai cari della Regina per la sua morte, tornano le fake News. Abbiamo perso il conto delle volte in cui i diffusori seriali di fake news hanno dichiarato la morte di Elisabetta II.

Ma adesso che è morta, cominciano le bufale. Crudeli, sciocche, insensate.

Il presunto video dei ballerini che festeggiano la morte della Regina e il feticismo delle bufale

Si sono diffusi in queste ore su Twitter dei video con ballerini irlandesi che reinterpretano il brano dei Queen “Another one bites the dust” (Titolo che racchiude un eufemismo per la morte e la sconfitta, “Un altro che morte la polvere”), insinuando che siano festeggiamenti per la morte della Regina e inviando con gioia insensata i ballerini a produrre il loro show dinanzi a Buckingham Palace.

Si tratta ovviamente di una fake news.

Il video, che pure esiste è di Gennaio del 2022. Fa parte di una serie di video su TikTok che, come rivelato dai colleghi di Associated Press, un gruppo irlandese inscena in giro per il mondo, sullo sfondo dei monumenti più famosi, reinterpretando brani moderni con sonorità tradizionali.

Gruppo che, ovviamente, rischia ora di intestarsi la colpa dell’esultanza di diversi commentatori (che si sono affollati nelle repliche al video originale con la loro improvvida azione) e di chi, su Twitter, ha copincollato ad arte quei commenti ingenerando la confusione e l’idea che il gruppo stesse festeggiando la morte della regina.

Ovviamente così non è: il presunto video dei ballerini che festeggiano la morte della Regina resta una fake news.

