Marcus Thuram con il papà Lilian festeggia lo scudetto Juventus 2006, ma c’è un malinteso

Una notizia assolutamente normale, ma che è diventata un caso di fact checkin in queste ore dopo che Marcus Thuram ha vinto lo scudetto numero 20 dell’Inter, con un ruolo da protagonista. Il suo passaggio al club nerazzurro ha fatto molto rumore nei mesi scorsi dal punto di vista social, se non altro perché il papà Lilian poco meno di 20 anni fa è stato un elemento importantissimo dalla Juventus che ha vinto numerosi titoli. Compreso quello del 2006, poi revocato dalla giustizia sportiva in seguito al caso di Calciopoli.

Marcus Thuram insieme al papà Lilian festeggia lo scudetto Juventus 2006: occhio al malinteso del momento

In un contesto del genere, in passato abbiamo già dovuto smentire alcune dichiarazioni che sono state accostate allo stesso Lilian Thuram, che hanno alimentato inutili tensioni tra i tifosi di Inter e Juventus. Oggi, invece, tocca concentrarsi su uno scatto diventato virale. La vicenda, contrariamente a quanto riportato in alcune pagine Facebook, non risale al 2006. Se da un lato la foto è autentica, con l’attuale attaccante dell’Inter che ha giustamente festeggiato con suo padre la conquista di un titolo da parte di quest’ultimo, occorrono alcune precisazioni temporali.

Già, perché lo scatto risale alla stagione 2004-2005. Lo si capisce dalla maglia della Juventus indosssata dallo stesso Lilian Thuram, nello scatto che lo immortale coi figli. Sul web trovate alcuni archivi che confermano la corrispondenza tra la maglia indossata dall’allora difensore dei bianconeri e quella utilizzata dalla Vecchia Signora nella stagione in questione. Insomma, non si tratta del 2006, visto che in quel caso la squadra festeggiò lo scudetto all’ultima giornata sul campo neutro di Bari contro la Reggina.

Dunque, Marcus Thuram ha giustamente festeggiato con il papà Lilian lo scudetto 2005 (quello che non è stato assegnato ad altre squadre dopo Calciopoli, a differenza di quanto avvenuto nel 2006, con titolo dato all’Inter), con alcuni errori relativi all’anno che fanno la differenza, non trattandosi della stagione che ha consentito ai nerazzurri di vincere lo scudetto definito “di cartone” dai tifosi avversari.

