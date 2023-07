Dichiarazioni poco belle di Lilian Thuram sulla Juventus totalmente inventate

Ribadiamo da anni che alcuni post trovati sui social non rappresentino una notizia vera in modo automatico, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito di una fantomatica uscita di Lilian Thuram nei confronti della Juventus. Suo figlio Marcus, infatti, è stato di recente acquistato dall’Inter ed alcune pagine Facebook legate proprio al mondo nerazzurro hanno riportato un presunto virgolettato che vedrebbe protagonista proprio l’ex difensore bianconero.

Presunte dichiarazioni pesanti di Lilian Thuram nei confronti della Juventus: nessuna conferma ad oggi

Come avvenuto in passato in altri contesti, siamo al cospetto di una bufala che investe il mondo della Vecchia Signora. In particolare, a Lilian Thuram vengono associate le seguenti dichiarazioni: “Ho insegnato ai miei figli i principi della vita durante la crescita e a prendere le decisioni giuste proprio come ho dovuto fare quando la Juventus è retrocessa. Quindi era giusto che Marcus si rivolgesse a un club che ha una storia di rispetto delle regole“.

Alcuni tifosi della Juventus ci hanno scritto per sapere se Lilian Thuram avesse effettivamente parlato così del suo addio ai bianconeri. Se da un lato è vero che il difensore lasciò la squadra nell’estate del 2006, subito dopo lo scoppio dello scandalo di Calciopoli, decidendo di firmare per il Barcellona insieme a Zambrotta, al contempo occorre evidenziare che le parole appena riportate non siano mai state pronunciate dal diretto interessato.

La nostra ricerca, infatti, non ha individuato alcuna fonte con la quale sia possibile confermare la fantomatica uscita di Lilian Thuram nei confronti della Juventus e, in modo indiretto, di quello che rappresenta la società bianconera.

Certo, ad alcuni tifosi della Juventus non è piaciuto il gesto di Lilian Thuram che ha indicato lo stemma dell’Inter durante lo shooting del figlio Marcus nella sede nerazzurra, ma è ben altra cosa affermare che abbia rilasciato dichiarazioni come quelle riportate in precedenza.

