Il video di “Elisabetta II butta il pane ai bambini africani” è una fake. Semplice, e potremmo chiudere la storia qui. Se non fosse che la compianta sovrana è stata oggetto delle bufale più assurde in vita e tale destino continua a toccarle post-mortem.

In questo caso un video apparso su Facebook dovrebbe ritrarre “Elisabetta 2 butta il pane ai bambini africani”. Lasciamo l’evidente errore grammaticale (per indicare il nome di un sovrano si usa il numerale, e non il cardinale, quindi Elisabetta II e non “Elisabetta 2”).

Video che ritrae due dame che lanciano qualcosa di piccolo a dei ragazzini, e secondo chi diffonde il video si tratta di Elisabetta II intenta a “buttare il pane” (anche qui lasciamo la sintassi così come la vediamo nella condivisione) ai bambini africani.

Lo scopo è ovviamente demonizzare la figura della sovrana svilendola di fronte all’uditorio, come si può vedere dai commenti, nonché da una iniziale condivisione su Twitter in lingua inglese.

Condivisione nella quale si esortava il lettore a smettere di offrire condoglianze alla sovrana.

C’è una lunga serie di problemi che rende questa condivisione un falso assoluto.

Il video di “Elisabetta II butta il pane ai bambini africani” è una fake

Il video, reperibile su Wikipedia Commons, è del 1900, del regista francese Gabriel Veyre, e viene da un’opera titolata “Bambini annamensi raccolgono monete dinanzi alla Pagoda delle Signore”.

Si tratta dunque di un video girato in Vietnam nel 1899, montato l’anno dopo, pubblicato poi due anni dopo a Lione.

Il video contiene dunque due dame francesi, identificate come Madame Doumer e sua figlia, che lanciano monetine di modico valore ai bambini del Vietnam: monete “sapeque” perforate per farne piccoli monili.

Il tutto come parte di un rituale locale: lo scopo infatti non era infatti umiliare i bambini dandogli pane o denaro di scarso valore con malgarbo, ma consentire la costruzione di piccoli amuleti, simili ai nostri rosari, che secondo la tradizione locale si dice portino buona fortuna.

Ovviamente, se il video è stato girato nel 1899, Madame Doumer (moglie del governatore dell’Indocina e futuro presidente della Francia Paul Doumer) non poteva essere la Regina Elisabetta che, come tutti sanno, è nata nel 1926.

Anno nel quale Paul Doumer era Ministro in Francia ed entrambe le donne ritratte (moglie e figlia) erano ovviamente adulte e non bambine neonate.

