I QAnon aspettano il ritorno di Kennedy Jr. (morto nel 1999)

I QAnon aspettano il ritorno di Kennedy Jr. : e questa è una delle cose meno strane che hanno fatto.

Dopo la batosta elettorale di Trump e l’ondata di arresti seguenti i fatti del Campidoglio avevamo visto il dissenso nei ranghi dei QAnon.

I semi del probabile tentativo di cercarsi un nuovo padrone per legittimare i propri desideri, e la disillusione dei seguaci più accaniti.

Nulla ci aveva però preparato alla svolta mistica, anzi “Cristofascista” del movimento. Nonostante a onor del vero avremmo dovuto vedere i segni…

Perché se cominci la tua narrativa inventando un improbabile supereroe destinato a salvare il Mondo instaurando una dittatura Trumpian-Fascista per sconfiggere i Poteri Forti Satanisti e Pedofili che mangiano i bambini nella pizza, torturandoli orrendamente per poi controllare i media, sovvertire elezioni e dominare il modo col Kraken, la Tempesta e il Sarchiapone, è ovvio che poi finisci alle figure Messianiche.

In questo caso abbiamo avuto QAnon che aspettano il ritorno di Kennedy Jr.

Figlio minore di JFK, membro più famoso del Clan Kennedy che per motivi ignoti è parte integrante del Culto di QAnon come una delle benevole divinità che proteggerebbero Trump e il Patriota Q, secondo l’ultimo delirio QAnonista sarebbe tornato in vita dalla morte (con tanto di Hashtag su Twitter…) per diventare il Vice Presidente di Trump e ridare forza all’indebolito QAnonismo.

Rivelando, nel processo di essere il Patriota Q in persona, rendendo tale figuro una specie di ninja-pirata-Kennedy-Zombie immortale e indistruttibile che può essere sottomesso solo da Sergio Mattarella in persona.

L’anticlimatica assenza del Kennedy-Q è stata poi spiegata dicendo che sarebbe apparso, con calma, ad un concerto dei Rolling Stones.

Dove, ovviamente, il defunto JFK Jr. non ha potuto presenziare.

QAnon è tornato, più bizzarro di prima

Incidentalmente, la svolta messianica per cui i QAnon aspettano il ritorno di Kennedy Jr. denuncia anche l’introduzione di nuovi elementi nella narrativa: al momento Mike Pence sembra essere percepito come un “grande traditore”.

Così tanto da volerlo sostituire con una figura messianica risorta allo scopo.

Del resto, quando QAnon ti odia, diffonde fake news in cui ti descrive come un pedofilo satanista uso a mangiare pizze sataniche: cosa che a Pence è successa.

Nonostante siamo ancora lontani dalle pacchiane stravaganze dei mesi passati, QAnon si rivela una dose quotidiana di bizzarrie che ormai confinano col culto e il delirio fideistico.

Sorprendentemente però stretto ancora alla figura di Trump: almeno finché non troveranno un Messia ancora più Messianico.

