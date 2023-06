Torna la fake news di Michele Merlo morto per il vaccino COVID19, che non ha fatto. E torna con tutti i crismi del caso, compresi post Twitter che ricorrono ad ardite perifrasi per non usare la parola “vaccino” e “COVID19”, quindi sottraendosi a segnalazioni e verifiche.

E torna con tutto il campionario: titoli di giornale decontestualizzati, l’uso delle parole “elisir” e “siero” e il “tiro salvezza” sulle bufale sulla morte di Silvio Berlusconi.

Come a dire “Sì, ma, avevamo torto quando abbiamo collegato la morte di Berlusconi al vaccino ma Merlo è morto avevamo ragione uguale”.

Ma anche in questo caso, il vaccino che Merlo non aveva fatto non poteva ovviamente fare parte delle cause.

Torna la fake news di Michele Merlo morto per il vaccino COVID19

È infatti la seconda volta che Michele Merlo viene coinvolto nelle fake news novax. La prima volta è stata dopo la sua morte, quando orde di novax con belluina e brutale gioia cominciarono a impazzare sui social festeggiando la morte del giovane e auspicandone grandi sofferenze per lui e i per i suoi cari.

Il tutto per la gravissima colpa, in vita, di aver rivolto scherzosi motteggi contro le loro invero assai risibili fake news.

Secondo la stessa logica per cui i novax, a parole “paladini della libertà di parola” sono in realtà brutali censori pronti ad augurarti ogni sorta di malanno se non ti pieghi alla loro narrazione.

Spesso con risultati che ti fanno credere all’esistenza del Karma, come quella volta in cui in massa sciamarono sui social chiedendo morte, malattie, umiliazioni e povertà per Fiorello e Amadeus colpevoli di aver deriso le loro assurde posizioni ottenendo ben due edizioni di Sanremo da record e la riconferma della terza.

Tornando a noi, Michele Merlo, come moltissimi giovani, era a favore della vaccinazione.

Aveva anche fatto dei piccoli video, nello stile dei giovani, giocosi e ilari per prendersi gioco degli immotivati timori e delle paure insensate e così esorcizzarli.

La smentita partendo dai fatti

Video che i novax non gli avevano perdonato.

Michele Merlo è morto nel giugno del 2021 per una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante, per essere precisi il 6 Giugno del 2021.

Le prenotazioni per gli under 30 sono partite, in Italia, dal 3 giugno del 2021, con posti in agenda nelle regioni prime arrivate su fine mese. Michele Merlo non avrebbe quindi, anche volendo, fisicamente fatto in tempo ad entrare nell’hub vaccinale, ammesso che si sia prenotato il giorno stesso del suo ricovero in condizioni critiche.

Cosa questa assai improbabile, anzi impossibile.

Cosa che spinse la stessa madre di Merlo a cercare di intervenire sui social ricordando che il figlio non era riuscito a vaccinarsi.

Ovviamente essendo ignorata, con la grande libertà di parola e senso della verità tipico dei novax stessi inclini ad ignorare ogni richiesta di rettifica anche dai genitori delle persone le cui foto hanno usato per le loro fake news.

Ergo Michele Merlo non può essere morto per il vaccino che non ha fatto, e la storia dei novax si riconferma essere puntellata di falsità, odio e sopraffazioni.

Abbiamo avuto un gruppo di novax perseguitare e tormentare un bambino immunodepresso, ridendo carnascialescamente degli inviti della madre ad evitare contatti e toccandolo ripetutamente in piena pandemia per una risata e urlando alla madre di rinchiuderlo a casa.

Abbiamo avuto avuto nomask strappare ciocche di capelli e urlare insulti di vario tipo all’uditorio, ed abbiamo avuto nomask e novax gioire per le gesta di un terrorista armato dichiaratosi pronto ad uccidere medici e scienziati.

E dopo aver visto novax lanciare molotov ad un centro vaccinale, non ci stupisce ora vedere tornare fake news su un giovane morto ingiuriato dai novax stessi per cause indipendenti dal vaccino.



Conclusione

Il cantante Michele Merlo non può essere morto per un vaccino che non ha mai fatto, semplicemente.

