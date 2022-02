Fiorello irrita i NoVax per la gag del braccio vaccinato con grafene: “Ho messo Fuori dal coro”

Hanno reagito decisamente male i NoVax alla gag di Fiorello durante la sua apparizione al Festival di Sanremo. Il comico, infatti, ha iniziato a muovere il braccio, a tratti incontrollabile, affermando che fosse colpa dell’arto vaccinato. In particolare, ha citato il 5G, i poteri forti, il grafene e Mario Draghi. Premesso che soprattutto sul grafene siano venute a galla tantissime fake news in relazione al vaccino, come del resto vi abbiamo riportato tramite altri articoli, oggi dobbiamo prendere atto di come alcune persone abbiano preso non benissimo la gag.

Fiorello sta facendo arrabbiare i NoVax dopo la gag del braccio vaccinato con grafene

Sostanzialmente, i NoVax si dicono delusi per il fatto che Fiorello sia stato pagato con soldi pubblici per la sua comparsa al Festival di Sanremo. Come se non bastasse, il comico in quel contesto specifico ha preso di mira proprio i NoVax, citando il cavallo di battaglia del grafene nel braccio dell’italiano vaccinato. Notizia riportata anche da Libero su Facebook, con alcuni commenti che la dicono lunga:

“Meno male che sto vedendo FUORI dal CORO”;

“Fai pena, pensa per te. Non fare politica, vorremmo vedere Sanremo per rilassarci, ma parlate di vaccino e di politica. Io ho subito cambiato”;

“Tanto il tempo darà ragione a chi non vuole il siero magico”;

“Che pena. TV spazzatura. Questi sono i liberali di sx. Detentori della verità. Eccome. È simpatico come una Litizzetto nell’occhio”;

“Non dovrebbe guardarlo nessuno. In piena crisi economica, sprecano i nostri soldi per questi pagliacci“.

Quelli riportati, sono commenti di persone che non hanno apprezzato le parole di Fiorello sul braccio vaccinato con grafene. Va detto, però, che tanti altri siano andati decisamente oltre. Purtroppo ci sono anche uscite che sconfinano in insulti e minacce, che abbiamo deciso di non riportarvi. Il problema resta, sperando che qualcuno prenda provvedimenti in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.